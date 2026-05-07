تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
7
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بعد الحرب مع إيران.. أميركا تطوّر صاروخاً وهذه كلفته
Lebanon 24
07-05-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "إمارات 24" أن صحيفة "
وول ستريت جورنال
" قالت إن الجيش الأميركي يخطط لتطوير صاروخ اعتراضي جديد منخفض التكلفة، في خطوة تهدف إلى خفض فاتورة الدفاع الجوي، وذلك بعد الاستهلاك المكثف لمنظومات الاعتراض خلال الحرب مع
إيران
.
Advertisement
وذكرت الصحيفة أن الصاروخ الجديد ستقل كلفته عن 250 ألف دولار، أي أقل بعشرات المرات من تكلفة صواريخ الاعتراض "باتريوت PAC-3"، والتي تبلغ نحو 4.4 ملايين دولار، وتم استخدامها من الجيش الأميركي على نطاق واسع خلال المواجهة العسكرية مع إيران.
ونقلت الصحيفة عن وزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول قوله: "
الولايات المتحدة
تعتزم التعاون مع الجامعات والجهات الأكاديمية لتطوير مكونات الصاروخ وتقنياته المختلفة، ضمن مساعٍ لتسريع إنتاج أنظمة دفاعية أقل كلفة وأكثر استدامة".
وبحسب التقرير، يستعد الجيش الأميركي لإطلاق المشروع رسمياً خلال الأسابيع المقبلة، مع إجراء عرض تقني أولي للنظام الجديد خلال عام واحد، وكانت الصحيفة قد كشفت في تقرير سابق خلال نيسان الماضي أن الجيش الأميركي استهلك ما بين 1500 و2000 صاروخ اعتراض من منظومات "باتريوت" و"ثاد" و"ستاندرد" منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 شباط 2026.
وأعاد حينها التقرير فتح
النقاش
داخل
البنتاغون
حول جدوى الاعتماد على أنظمة دفاعية مرتفعة الكلفة في مواجهة هجمات متكررة ومنخفضة الثمن نسبياً مثل المسيّرات.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة نوفوستي، نقلًا عن وثائق تابعة لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، بأن
الإدارة الأميركية
طلبت تخصيص أكثر من 30 مليار دولار لتطوير قطاع الإنتاج الدفاعي المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب وتعزيز الاكتفاء الذاتي العسكري.
ووفقاً للوثائق، تسعى
واشنطن
إلى بناء منظومة صناعية دفاعية متكاملة داخل الولايات المتحدة، تبدأ من استخراج المواد الخام الاستراتيجية وتمتد إلى تصنيع الأنظمة العسكرية النهائية، مع تركيز خاص على المواد الأرضية النادرة والمعادن المستخدمة في الصناعات الدفاعية المتقدمة.
مواضيع ذات صلة
وزارة المالية الإسرائيلية: الحرب مع إيران كلفت الميزانية 35 مليار شيكل منها 22 مليارًا للدفاع
Lebanon 24
وزارة المالية الإسرائيلية: الحرب مع إيران كلفت الميزانية 35 مليار شيكل منها 22 مليارًا للدفاع
07/05/2026 23:15:24
07/05/2026 23:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: دعم إيران لحلفائها على مدار السنين كلفها تريليون دولار وهذه الأموال ذهبت سدى
Lebanon 24
نتنياهو: دعم إيران لحلفائها على مدار السنين كلفها تريليون دولار وهذه الأموال ذهبت سدى
07/05/2026 23:15:24
07/05/2026 23:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ نيوز: أميركا تنشر معظم صواريخها الشبحية بعيدة المدى لاستخدامها في الحرب مع إيران
Lebanon 24
بلومبرغ نيوز: أميركا تنشر معظم صواريخها الشبحية بعيدة المدى لاستخدامها في الحرب مع إيران
07/05/2026 23:15:24
07/05/2026 23:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغت كلفة الحرب على إيران حتى الآن؟ تقرير اميركي يكشف الارقام
Lebanon 24
كم بلغت كلفة الحرب على إيران حتى الآن؟ تقرير اميركي يكشف الارقام
07/05/2026 23:15:24
07/05/2026 23:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة الأميركية
وول ستريت جورنال
الولايات المتحدة
وزارة الدفاع
وول ستريت
البنتاغون
أكاديمية
المعادن
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل تلعب فرنسا دوراً في هرمز؟
Lebanon 24
هل تلعب فرنسا دوراً في هرمز؟
16:00 | 2026-05-07
07/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الاجتماع مع الرئيس البرازيلي كان جيّداً جدّاً
Lebanon 24
ترامب: الاجتماع مع الرئيس البرازيلي كان جيّداً جدّاً
15:53 | 2026-05-07
07/05/2026 03:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات تهزّ إيران... وإسرائيل: لا علاقة لنا بما يجري
Lebanon 24
إنفجارات تهزّ إيران... وإسرائيل: لا علاقة لنا بما يجري
15:38 | 2026-05-07
07/05/2026 03:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب مقرّ إقامته... أمرٌ مُرعب حصل للأمير أندرو
Lebanon 24
قرب مقرّ إقامته... أمرٌ مُرعب حصل للأمير أندرو
15:33 | 2026-05-07
07/05/2026 03:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الاجتماع المرتقب بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما أعلنته "هيئة البث"
Lebanon 24
عن الاجتماع المرتقب بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما أعلنته "هيئة البث"
14:55 | 2026-05-07
07/05/2026 02:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"هكذا يتموّل حزب الله".. تقرير إسرائيليّ يكشف
Lebanon 24
"هكذا يتموّل حزب الله".. تقرير إسرائيليّ يكشف
16:39 | 2026-05-06
06/05/2026 04:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... بعد مسيرة فنيّة طويلة الموت يُغيّب مخرجاً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
بالصورة... بعد مسيرة فنيّة طويلة الموت يُغيّب مخرجاً عربيّاً بارزاً
11:28 | 2026-05-07
07/05/2026 11:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 تلال لبنانية استراتيجية تحتلها إسرائيل.. إحداها قريب من صور
Lebanon 24
3 تلال لبنانية استراتيجية تحتلها إسرائيل.. إحداها قريب من صور
16:51 | 2026-05-06
06/05/2026 04:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 30 عاما من المحاولات.. زوجان ربحا اللوتو وهذه قيمة الجائزة الضخمة
Lebanon 24
بعد 30 عاما من المحاولات.. زوجان ربحا اللوتو وهذه قيمة الجائزة الضخمة
04:18 | 2026-05-07
07/05/2026 04:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"خرق استخباراتي".. ماذا وراء غارة الضاحية الأخيرة؟
Lebanon 24
"خرق استخباراتي".. ماذا وراء غارة الضاحية الأخيرة؟
07:00 | 2026-05-07
07/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2026-05-07
هل تلعب فرنسا دوراً في هرمز؟
15:53 | 2026-05-07
ترامب: الاجتماع مع الرئيس البرازيلي كان جيّداً جدّاً
15:38 | 2026-05-07
إنفجارات تهزّ إيران... وإسرائيل: لا علاقة لنا بما يجري
15:33 | 2026-05-07
قرب مقرّ إقامته... أمرٌ مُرعب حصل للأمير أندرو
14:55 | 2026-05-07
عن الاجتماع المرتقب بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما أعلنته "هيئة البث"
14:25 | 2026-05-07
في مدرسة بريطانيّة... "مسدس مياه" تسبّب ببلبلة!
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
07/05/2026 23:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
07/05/2026 23:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
07/05/2026 23:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24