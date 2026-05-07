تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد الحرب مع إيران.. أميركا تطوّر صاروخاً وهذه كلفته

Lebanon 24
07-05-2026 | 14:00
A-
A+
بعد الحرب مع إيران.. أميركا تطوّر صاروخاً وهذه كلفته
بعد الحرب مع إيران.. أميركا تطوّر صاروخاً وهذه كلفته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إمارات 24" أن  صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت إن الجيش الأميركي يخطط لتطوير صاروخ اعتراضي جديد منخفض التكلفة، في خطوة تهدف إلى خفض فاتورة الدفاع الجوي، وذلك بعد الاستهلاك المكثف لمنظومات الاعتراض خلال الحرب مع إيران.
Advertisement

وذكرت الصحيفة أن الصاروخ الجديد ستقل كلفته عن 250 ألف دولار، أي أقل بعشرات المرات من تكلفة صواريخ الاعتراض "باتريوت PAC-3"، والتي تبلغ نحو 4.4 ملايين دولار، وتم استخدامها من الجيش الأميركي على نطاق واسع خلال المواجهة العسكرية مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن وزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول قوله: "الولايات المتحدة تعتزم التعاون مع الجامعات والجهات الأكاديمية لتطوير مكونات الصاروخ وتقنياته المختلفة، ضمن مساعٍ لتسريع إنتاج أنظمة دفاعية أقل كلفة وأكثر استدامة".
 
وبحسب التقرير، يستعد الجيش الأميركي لإطلاق المشروع رسمياً خلال الأسابيع المقبلة، مع إجراء عرض تقني أولي للنظام الجديد خلال عام واحد، وكانت الصحيفة قد كشفت في تقرير سابق خلال نيسان الماضي أن الجيش الأميركي استهلك ما بين 1500 و2000 صاروخ اعتراض من منظومات "باتريوت" و"ثاد" و"ستاندرد" منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 شباط 2026.

وأعاد حينها التقرير فتح النقاش داخل البنتاغون حول جدوى الاعتماد على أنظمة دفاعية مرتفعة الكلفة في مواجهة هجمات متكررة ومنخفضة الثمن نسبياً مثل المسيّرات. 

وفي سياق متصل، أفادت وكالة نوفوستي، نقلًا عن وثائق تابعة لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، بأن الإدارة الأميركية طلبت تخصيص أكثر من 30 مليار دولار لتطوير قطاع الإنتاج الدفاعي المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب وتعزيز الاكتفاء الذاتي العسكري.
 
ووفقاً للوثائق، تسعى واشنطن إلى بناء منظومة صناعية دفاعية متكاملة داخل الولايات المتحدة، تبدأ من استخراج المواد الخام الاستراتيجية وتمتد إلى تصنيع الأنظمة العسكرية النهائية، مع تركيز خاص على المواد الأرضية النادرة والمعادن المستخدمة في الصناعات الدفاعية المتقدمة.
مواضيع ذات صلة
وزارة المالية الإسرائيلية: الحرب مع إيران كلفت الميزانية 35 مليار شيكل منها 22 مليارًا للدفاع
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 23:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: دعم إيران لحلفائها على مدار السنين كلفها تريليون دولار وهذه الأموال ذهبت سدى
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 23:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ نيوز: أميركا تنشر معظم صواريخها الشبحية بعيدة المدى لاستخدامها في الحرب مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 23:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغت كلفة الحرب على إيران حتى الآن؟ تقرير اميركي يكشف الارقام
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 23:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة

وزارة الدفاع

وول ستريت

البنتاغون

أكاديمية

المعادن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-07
Lebanon24
15:53 | 2026-05-07
Lebanon24
15:38 | 2026-05-07
Lebanon24
15:33 | 2026-05-07
Lebanon24
14:55 | 2026-05-07
Lebanon24
14:25 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24