في مدرسة بريطانيّة... "مسدس مياه" تسبّب ببلبلة!

أقدم أحد طلاب مدرسة " ماونت" في مدينة غورتون ، على إطلاق الماء من مسدس، ما تسبب في إطلاق الإنذار.

وطُلب من التلاميذ البقاء في فصولهم والاختباء تحت مكاتبهم.



وأخبر ضابط شرطة في الخارج أولياء الأمور أنه تم إطلاق "مسدس مائي" على طفل.



وأضاف الضابط أن الأمر كان "مجرد طفلين يعبثان بمسدس كريات الماء". (ارم نيوز)