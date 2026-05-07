|
عربي-دولي
حاولوا شنقه... مُلاحقة عمدة في المكسيك بالسياط!
Lebanon 24
07-05-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية أن سكان بلدية ويايبان في
ولاية بويبلا
الوسطى هاجموا العمدة ألفونسو لينو بوسوس باستخدام السياط وحاولوا إعدامه
شنقا
،على خلفية نزاع إقليمي قديم.
ووفقاً للصحيفة، وقع الحادث أثناء قيام العمدة بزيارة لمجتمع مالوابان للإشراف على أعمال عامة.
وقام حشد من السكان المحليين بمطاردة رئيس البلدية وسط الشتائم، وأضرموا النار في إطارات السيارات المحيطة بالمركبات الرسمية للمسؤولين.
وتمكن العمدة من الفرار من موقع الحادث دون إصابات خطيرة، بفضل التدخل السريع من فريقه المرافق.
وفي وقت لاحق، نشر لينو بوسوس مقطع فيديو رسميا وصف فيه الحادث بأنه "محاولة اغتيال"، مطالبا بالتدخل العاجل من سلطات الولاية والحكومة الفيدرالية. كما اتهم
الكونغرس
المحلي بالتقاعس عن حل النزاع التاريخي حول الحدود مع بلدية أتيبان المجاورة. (روسيا اليوم)
