تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد تبادل لإطلاق النار في مضيق هرمز.. ترامب يتوعد إيران بضربات أقوى إذا لم يتم التوصل لاتفاق

Lebanon 24
07-05-2026 | 23:12
A-
A+
بعد تبادل لإطلاق النار في مضيق هرمز.. ترامب يتوعد إيران بضربات أقوى إذا لم يتم التوصل لاتفاق
بعد تبادل لإطلاق النار في مضيق هرمز.. ترامب يتوعد إيران بضربات أقوى إذا لم يتم التوصل لاتفاق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في أعقاب تبادل لإطلاق النار في مضيق هرمز، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة أكبر بكثير" إذا لم توقّع طهران على اتفاق قريبا. 
Advertisement

وقال ترامب للصحفيين أمس ‌الخميس إن ‌الولايات ‌المتحدة ⁠تتفاوض ⁠مع ‌إيران، مضيفا أن "باكستان طلبت وقف عملية "مشروع الحرية" خلال المفاوضات مع إيران".

وشدد ترامب على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وعبّر الرئيس الأميركي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران سريعا.

وفي تصريحات لشبكة "أيه بي سي نيوز"، قال ترامب إن وقف إطلاق النار المعمول به منذ نحو شهر "مستمر وهو ساري المفعول"، واصفا الضربات الأميركية بأنها "ضربة خفيفة".

ووفق ترامب فإنه تم استهداف القوات الإيرانية التي كانت تهاجم ناقلات النفط في المنطقة.

في الوقت نفسه، قال ترامب على منصته "تروث سوشيال" إن المدمرات الأميركية "عبرت بنجاح كبير خارج مضيق هرمز تحت النيران" وإنها لم تتعرض لأي أضرار، بينما "لحقت أضرار جسيمة بالمهاجمين الإيرانيين".

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "تماما كما هزمناهم مرة أخرى اليوم، سوف نهزمهم بقوة أكبر وبقدر أكبر من العنف في المستقبل، إذا لم يوقعوا اتفاقهم بسرعة!".

وذكر الجيش الأميركي، فجر اليوم الجمعة، إنه ⁠شنّ ضربات مضادة على إيران أمس الخميس واستهدف مواقع قال إنها مسؤولة عن ‌مهاجمة القوات الأميركية فيما وصفها بأنها ‌أعمال ‌عدائية غير مبررة من جانب طهران.

وأوضح البيان أن إيران أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق صغيرة أثناء عبور ثلاث مدمرات تابعة ‌للبحرية الأميركية مضيق هرمز.

وشدد البيان على أنه "لم تتعرض أي أصول أميركية لأي إصابة من جراء الهجمات الإيرانية".


مواضيع ذات صلة
ترامب يُهدد ايران: "إطلاق نار أقوى" إذا لم يُنفذ الاتفاق ومضيق هرمز سيبقى مفتوحا
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:33:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إذا لم يتم التوصل لاتفاق قريبا مع إيران سنفجر كل محطات الكهرباء والنفط
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:33:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: ترامب سيصعد الحرب ضد إيران بشكل غير مسبوق إذا لم يتم التوصل لاتفاق
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:33:01 Lebanon 24 Lebanon 24
فانس: وقف النار لن يدوم إذا لم يتم فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:33:01 Lebanon 24 Lebanon 24

تبادل لإطلاق النار

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

مضيق هرمز

الإيرانية

المستقبل

الإيراني

سي نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:24 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:00 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:50 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:50 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-05-08
Lebanon24
00:24 | 2026-05-08
Lebanon24
00:00 | 2026-05-08
Lebanon24
23:50 | 2026-05-07
Lebanon24
23:50 | 2026-05-07
Lebanon24
23:47 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24