تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كوريا الشمالية تنشر مدافع بعيدة المدى قرب الحدود الجنوبية

Lebanon 24
07-05-2026 | 23:23
A-
A+

كوريا الشمالية تنشر مدافع بعيدة المدى قرب الحدود الجنوبية
كوريا الشمالية تنشر مدافع بعيدة المدى قرب الحدود الجنوبية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، بأن زعيم البلاد أمر بنشر مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع بعيدة المدى على الحدود مع كوريا الجنوبية.

وذكرت الوكالة الرسمية أن عملية نشر المنظومة الدفاعية الجديدة ستُنجز بحلول نهاية العام الجاري، في إطار مساعي بيونغ يانغ لتعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية.

وأضافت أن كيم جونغ أون زار، في السادس من أيار، إحدى كبرى شركات تصنيع الذخائر، حيث اطّلع على إنتاج الأسلحة الرئيسية والمعدات القتالية خلال النصف الأول من العام.

كما تفقّد إنتاج مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز جديد مخصصة لثلاث كتائب، سيتم نشرها ضمن وحدة المدفعية بعيدة المدى على الحدود الجنوبية خلال العام الحالي، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن الاجتماع العام الأول للجنة المركزية التاسعة لحزب العمال الكوري.

وبحسب الوكالة، فإن مدى مدافع "الهاوتزر" ذاتية الدفع يتجاوز 60 كيلومتراً، ما يتيح لها استهداف سيئول انطلاقاً من الخطوط الأمامية لكوريا الشمالية.

ونقلت عن كيم تأكيده أن عام 2026 سيشهد تطورًا غير مسبوق في مسيرة تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية"، وحث الكوادر على تحقيق "نجاحات ملموسة بشكل يومي" من خلال تكثيف الجهود لتعزيز الجاهزية العسكرية.
Advertisement

وأفادت الوكالة الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي أشرف، هذا الأسبوع، على اختبارات قدرات المناورة البحرية لواحدة من مدمرتين حديثتين تابعتين للبحرية. 

وأجرى الزعيم كيم زيارة إلى المدمرة "تشوي هيون"، الخميس، للإشراف على تقييم قدراتها على المناورة قبل تدشينها، ورافقته ابنته كيم جو-آيه، في الجولة التفقدية.

وصعد كيم على متن المدمرة وشارك في اختبار ملاحة أُجري في البحر الأصفر، كما تفقد قدرات السفينة التشغيلية وجاهزيتها القتالية.

وأعرب كيم جونغ عن ارتياحه لتقدم بناء السفينة، وأمر بتسليمها إلى البحرية بحلول منتصف حزيران، وفقاً للخطة الموضوعة، بحسب الوكالة الرسمية.
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ نيوز: أميركا تنشر معظم صواريخها الشبحية بعيدة المدى لاستخدامها في الحرب مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نواب من كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تبتعد عن إيران
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نعمّق قصفنا لبنى تحتية لصناعة الصواريخ بعيدة المدى للنظام الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: صواريخ بعيدة المدى أطلقت من لبنان ووصلت حتى أسدود
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

وكالة الأنباء

كيم جونغ أون

حزب العمال

كيم جونغ

الكورية

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:24 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:00 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:50 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:50 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-05-08
Lebanon24
00:24 | 2026-05-08
Lebanon24
00:00 | 2026-05-08
Lebanon24
23:50 | 2026-05-07
Lebanon24
23:50 | 2026-05-07
Lebanon24
23:47 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24