كوريا الشمالية تنشر مدافع بعيدة المدى قرب الحدود الجنوبية

أفادت المركزية الشمالية، اليوم الجمعة، بأن زعيم البلاد أمر بنشر مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع بعيدة المدى على الحدود مع .

وذكرت الوكالة الرسمية أن عملية نشر المنظومة الدفاعية الجديدة ستُنجز بحلول نهاية العام الجاري، في إطار مساعي بيونغ يانغ لتعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية.

وأضافت أن زار، في السادس من أيار، إحدى كبرى شركات تصنيع الذخائر، حيث اطّلع على إنتاج الأسلحة الرئيسية والمعدات القتالية خلال النصف الأول من العام.

كما تفقّد إنتاج مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز جديد مخصصة لثلاث ، سيتم نشرها ضمن وحدة المدفعية بعيدة المدى على الحدود الجنوبية خلال العام الحالي، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن الاجتماع العام الأول للجنة المركزية التاسعة لحزب العمال الكوري.

وبحسب الوكالة، فإن مدى مدافع "الهاوتزر" ذاتية الدفع يتجاوز 60 كيلومتراً، ما يتيح لها استهداف سيئول انطلاقاً من الخطوط الأمامية لكوريا الشمالية.

ونقلت عن كيم تأكيده أن عام 2026 سيشهد تطورًا غير مسبوق في مسيرة تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية"، وحث الكوادر على تحقيق "نجاحات ملموسة بشكل يومي" من خلال تكثيف الجهود لتعزيز الجاهزية العسكرية.وأفادت الوكالة الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري أشرف، هذا الأسبوع، على اختبارات قدرات المناورة البحرية لواحدة من مدمرتين حديثتين تابعتين للبحرية.وأجرى الزعيم كيم زيارة إلى المدمرة "تشوي هيون"، الخميس، للإشراف على تقييم قدراتها على المناورة قبل تدشينها، ورافقته ابنته كيم جو-آيه، في الجولة التفقدية.وصعد كيم على متن المدمرة وشارك في اختبار ملاحة أُجري في البحر الأصفر، كما تفقد قدرات السفينة التشغيلية وجاهزيتها القتالية.وأعرب عن ارتياحه لتقدم بناء السفينة، وأمر بتسليمها إلى البحرية بحلول منتصف حزيران، وفقاً للخطة الموضوعة، بحسب الوكالة الرسمية.