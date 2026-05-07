هذا ما استهدفه الجيش الأميركي مساء الخميس في إيران

أكد الجيش الأميركي انه شنّ ضربات مضادة على إيران
أمس الخميس واستهدف مواقع قال إنها مسؤولة عن مهاجمة القوات الأميركية فيما وصفها بأنها أعمال عدائية غير مبررة من جانب طهران
.
وأفاد الجيش الأميركي فجر اليوم الجمعة في بيان: "قضت القيادة الوسطى الأميركية على التهديدات القادمة، واستهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن مهاجمة القوات الأميركية، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومراكز القيادة والسيطرة، ومراكز الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع".
وأضاف البيان أن إيران أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق صغيرة أثناء عبور ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأميركية مضيق هرمز
.
وشدد البيان على أنه "لم تتعرض أي أصول أميركية لأي إصابة من جراء الهجمات الإيرانية
".
واختتم البيان بالتأكيد على أنه "لا نسعى للتصعيد وقواتنا ستبقى متمركزة وجاهزة لحماية القوات الأميركية".
وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف البحرية الإيرانية 3 مدمرات أميركية بالقرب من مضيق هرمز.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الجمعة، بأنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران.
وقبل الإعلان عن تفعيل الدفاعات الجوية في طهران، قالت وسائل إعلام إيرانية إن عدة انفجارات وقعت على طول ساحل إيران المطل على الخليج العربي
مساء الخميس.
وأكدت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجار في ميناب جنوبي إيران، فجر الجمعة.
وقالت وكالة فارس الإيرانية
إنه تم سماع دوي انفجارات عالية بالقرب من ميناء بندر
عباس.