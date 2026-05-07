هذا ما استهدفه الجيش الأميركي مساء الخميس في إيران

Advertisement

أكد الجيش الأميركي انه ⁠شنّ ضربات مضادة على أمس الخميس واستهدف مواقع قال إنها مسؤولة عن ‌مهاجمة القوات الأميركية فيما وصفها بأنها ‌أعمال ‌عدائية غير مبررة من جانب .وأفاد الجيش الأميركي فجر اليوم الجمعة في بيان: "قضت القيادة الوسطى الأميركية ‌على التهديدات ⁠القادمة، واستهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن مهاجمة ⁠القوات ‌الأميركية، بما في ⁠ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات ⁠المسيّرة، ومراكز القيادة والسيطرة، ⁠ومراكز الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع".وأضاف البيان أن إيران أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق صغيرة أثناء عبور ثلاث مدمرات تابعة ‌للبحرية الأميركية .وشدد البيان على أنه "لم تتعرض أي أصول أميركية لأي إصابة من جراء الهجمات ".واختتم البيان بالتأكيد على أنه "لا نسعى للتصعيد وقواتنا ستبقى متمركزة وجاهزة لحماية القوات الأميركية".وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف البحرية الإيرانية 3 مدمرات أميركية بالقرب من مضيق هرمز.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الجمعة، بأنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران.وقبل الإعلان عن تفعيل الدفاعات الجوية في طهران، قالت وسائل إعلام إيرانية إن عدة انفجارات وقعت على طول ساحل إيران المطل على مساء الخميس.وأكدت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجار في ميناب جنوبي إيران، فجر الجمعة.وقالت إنه تم سماع دوي انفجارات عالية بالقرب من ميناء عباس.