الإمارات: دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية

أعلنت ، اليوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت من ، وذلك بعد ساعات من تبادل الضربات بين وإيران، ما زاد المخاوف بشأن الهدنة الهشّة.

وقالت في بيان إن "الدفاعات الجوية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران".

ويأتي هذا التطور بعد تعرض ، يومَي الاثنين والثلاثاء الماضيين، لهجمات إيرانية أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص إثر استهداف منطقة نفطية في إمارة الفجيرة.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت حينها رصد أربعة صواريخ كروز قادمة من إيران باتجاه الدولة، مؤكدة اعتراض ثلاثة منها فوق المياه الإقليمية، فيما سقط الصاروخ الرابع في البحر.

كما أفادت سلطات الفجيرة في ذلك الوقت باندلاع حريق عقب استهداف منطقة الصناعات البترولية بمسيّرة إيرانية.

Advertisement

كما استهدف هجوم إيراني ناقلة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بطائرتين مسيّرتين أثناء عبورها مضيق هرمز.هذا وأدان مجلس التعاون الاعتداءات على الإمارات، مستنكراً مواصلة انتهاكات إيران.بينما أكدت الإمارات تمسكها بالحق في الدفاع عن سيادتها.