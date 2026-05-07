الإمارات: دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران، وذلك بعد ساعات من تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، ما زاد المخاوف بشأن الهدنة الهشّة.
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان إن "الدفاعات الجوية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران".
ويأتي هذا التطور بعد تعرض الإمارات، يومَي الاثنين والثلاثاء الماضيين، لهجمات إيرانية أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص إثر استهداف منطقة نفطية في إمارة الفجيرة.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت حينها رصد أربعة صواريخ كروز قادمة من إيران باتجاه الدولة، مؤكدة اعتراض ثلاثة منها فوق المياه الإقليمية، فيما سقط الصاروخ الرابع في البحر.
كما أفادت سلطات الفجيرة في ذلك الوقت باندلاع حريق عقب استهداف منطقة الصناعات البترولية بمسيّرة إيرانية.