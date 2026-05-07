في العراق.. حصر السلاح بيد الدولة عنوان المرحلة في عهد الحكومة الجديدة

تعهّد رئيس الحكومة العراقية المكلّف علي فالح الزيدي، أمس الخميس، بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق سلطة القانون، وتعزيز سيطرة الدولة على مختلف المناطق.
وخلال عرضه بنود المنهاج الوزاري للحكومة العراقية للأعوام 2026 – 2029، بعد تسليم نسخة منه إلى رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي، أكد الزيدي التزامه "بتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية، وبسط سيطرة الدولة، وتنويع مصادر التسليح، إلى جانب تطوير إمكانيات الحشد الشعبي بما يعزز قدراته القتالية، مع تحديد مسؤولياته ومهامه ودوره ضمن المنظومة العسكرية والأمنية وفق القانون".