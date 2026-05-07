في العراق.. حصر السلاح بيد الدولة عنوان المرحلة في عهد الحكومة الجديدة

تعهّد رئيس المكلّف علي فالح الزيدي، أمس الخميس، بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق سلطة القانون، وتعزيز سيطرة مختلف المناطق.

وخلال عرضه بنود المنهاج الوزاري للحكومة للأعوام 2026 – 2029، بعد تسليم نسخة منه إلى هيبت الحلبوسي، أكد الزيدي التزامه "بتعزيز قدرات والاستخبارية والعسكرية، وبسط سيطرة الدولة، وتنويع مصادر التسليح، إلى جانب تطوير إمكانيات بما يعزز قدراته القتالية، مع تحديد مسؤولياته ومهامه ودوره ضمن المنظومة العسكرية والأمنية وفق القانون".