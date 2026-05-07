سعرها قد يصل إلى 1000 دولار.. ترامب ينتقد ارتفاع أسعار تذاكر المونديال

انتقد الرئيس الأميركي "فيفا" بشأن أسعار تذاكر بطولة التي ستقام في والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 حزيران إلى 19 2026.وتعرّض "فيفا" لانتقادات واسعة من قبل مجموعات المشجعين بسبب ارتفاع الأسعار الخاصة بتذاكر مباريات المونديال، إلا أن عادة ما كان يؤيد جياني إنفانتينو قبل انطلاق البطولة الموسعة.لكن بعدما أبلغته صحيفة " بوست" أن سعر تذاكر مباراة الولايات المتحدة الافتتاحية ضد باراغواي في 12 حزيران في لوس أنجلوس قد يصل إلى 1000 دولار، أدرك ترامب وجهة نظر المشجعين.ونُقل عنه قوله أمس الخميس: "لم أكن أعرف هذا الرقم. بالتأكيد أود أن أكون هناك، لكنني لن أدفع هذا المبلغ أيضا، لأكون صريحا معكم"، حسبما ذكرت .وكان إنفانتينو قد دافع عن أسعار التذاكر هذا الأسبوع، قائلا إن بعض تذاكر كأس العالم معروضة بسعر أقل من سعر حضور إحدى مباريات الجامعات الأميركية.ويرغب ترامب وفق تصريحاته في أن تتاح الفرصة لجماهير الطبقة العاملة لمشاهدة المباريات، حيث قال: "سيتعين عليّ أن ألقي نظرة على الأمر".