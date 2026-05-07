تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
سعرها قد يصل إلى 1000 دولار.. ترامب ينتقد ارتفاع أسعار تذاكر المونديال
Lebanon 24
07-05-2026
|
23:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" بشأن أسعار تذاكر بطولة
كأس العالم
التي ستقام في
الولايات المتحدة
والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 حزيران إلى 19
تموز
2026.
Advertisement
وتعرّض "فيفا" لانتقادات واسعة من قبل مجموعات المشجعين بسبب ارتفاع الأسعار الخاصة بتذاكر مباريات المونديال، إلا أن
ترامب
عادة ما كان يؤيد
رئيس الاتحاد
جياني إنفانتينو قبل انطلاق البطولة الموسعة.
لكن بعدما أبلغته صحيفة "
نيويورك
بوست" أن سعر تذاكر مباراة الولايات المتحدة الافتتاحية ضد باراغواي في 12 حزيران في لوس أنجلوس قد يصل إلى 1000 دولار، أدرك ترامب وجهة نظر المشجعين.
ونُقل عنه قوله أمس الخميس: "لم أكن أعرف هذا الرقم. بالتأكيد أود أن أكون هناك، لكنني لن أدفع هذا المبلغ أيضا، لأكون صريحا معكم"، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء
الألمانية
.
وكان إنفانتينو قد دافع عن أسعار التذاكر هذا الأسبوع، قائلا إن بعض تذاكر كأس العالم معروضة بسعر أقل من سعر حضور إحدى مباريات الجامعات الأميركية.
ويرغب ترامب وفق تصريحاته في أن تتاح الفرصة لجماهير الطبقة العاملة لمشاهدة المباريات، حيث قال: "سيتعين عليّ أن ألقي نظرة على الأمر".
مواضيع ذات صلة
شركة الطيران الأوروبية SAS: ألغينا 1000 رحلة في نيسان بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات
Lebanon 24
شركة الطيران الأوروبية SAS: ألغينا 1000 رحلة في نيسان بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات
08/05/2026 08:33:33
08/05/2026 08:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
يونايتد إيرلاينز: أسعار التذاكر قد ترتفع 20% بسبب أزمة وقود الطائرات
Lebanon 24
يونايتد إيرلاينز: أسعار التذاكر قد ترتفع 20% بسبب أزمة وقود الطائرات
08/05/2026 08:33:33
08/05/2026 08:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار تذاكر حفل عمرو دياب تشعل جدلاً على مواقع التواصل
Lebanon 24
أسعار تذاكر حفل عمرو دياب تشعل جدلاً على مواقع التواصل
08/05/2026 08:33:33
08/05/2026 08:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنخفض أسعار تذاكر الطيران قريباً؟
Lebanon 24
هل ستنخفض أسعار تذاكر الطيران قريباً؟
08/05/2026 08:33:33
08/05/2026 08:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
رياضة
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الولايات المتحدة
وكالة الأنباء
دونالد ترامب
رئيس الاتحاد
كأس العالم
لكرة القدم
الألمانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحذير دولي... أسواق الطاقة أمام مرحلة "مضطربة" وسط تداعيات حرب إيران
Lebanon 24
تحذير دولي... أسواق الطاقة أمام مرحلة "مضطربة" وسط تداعيات حرب إيران
01:00 | 2026-05-08
08/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اسم ميلانيا تحوّل إلى "ميلودي".. ترامب يكتب اسم زوجته خطأ؟ (فيديو)
Lebanon 24
اسم ميلانيا تحوّل إلى "ميلودي".. ترامب يكتب اسم زوجته خطأ؟ (فيديو)
00:24 | 2026-05-08
08/05/2026 12:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قاضية في نيويورك توقف قرار إدارة ترامب بإلغاء منح العلوم الإنسانية
Lebanon 24
قاضية في نيويورك توقف قرار إدارة ترامب بإلغاء منح العلوم الإنسانية
00:00 | 2026-05-08
08/05/2026 12:00:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية احتفالات يوم النصر.. زيلينسكي يحذر "حلفاء موسكو"
Lebanon 24
عشية احتفالات يوم النصر.. زيلينسكي يحذر "حلفاء موسكو"
23:50 | 2026-05-07
07/05/2026 11:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في العراق.. حصر السلاح بيد الدولة عنوان المرحلة في عهد الحكومة الجديدة
Lebanon 24
في العراق.. حصر السلاح بيد الدولة عنوان المرحلة في عهد الحكومة الجديدة
23:47 | 2026-05-07
07/05/2026 11:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"خرق استخباراتي".. ماذا وراء غارة الضاحية الأخيرة؟
Lebanon 24
"خرق استخباراتي".. ماذا وراء غارة الضاحية الأخيرة؟
07:00 | 2026-05-07
07/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... بعد مسيرة فنيّة طويلة الموت يُغيّب مخرجاً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
بالصورة... بعد مسيرة فنيّة طويلة الموت يُغيّب مخرجاً عربيّاً بارزاً
11:28 | 2026-05-07
07/05/2026 11:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 30 عاما من المحاولات.. زوجان ربحا اللوتو وهذه قيمة الجائزة الضخمة
Lebanon 24
بعد 30 عاما من المحاولات.. زوجان ربحا اللوتو وهذه قيمة الجائزة الضخمة
04:18 | 2026-05-07
07/05/2026 04:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا سيستغرق إعادة تشغيل مضيق هرمز وقتاً طويلاً؟
Lebanon 24
لماذا سيستغرق إعادة تشغيل مضيق هرمز وقتاً طويلاً؟
08:00 | 2026-05-07
07/05/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو "أسطول البعوض" الإيراني؟.. وما سبب فعاليته الكبيرة؟
Lebanon 24
ما هو "أسطول البعوض" الإيراني؟.. وما سبب فعاليته الكبيرة؟
09:00 | 2026-05-07
07/05/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:00 | 2026-05-08
تحذير دولي... أسواق الطاقة أمام مرحلة "مضطربة" وسط تداعيات حرب إيران
00:24 | 2026-05-08
اسم ميلانيا تحوّل إلى "ميلودي".. ترامب يكتب اسم زوجته خطأ؟ (فيديو)
00:00 | 2026-05-08
قاضية في نيويورك توقف قرار إدارة ترامب بإلغاء منح العلوم الإنسانية
23:50 | 2026-05-07
عشية احتفالات يوم النصر.. زيلينسكي يحذر "حلفاء موسكو"
23:47 | 2026-05-07
في العراق.. حصر السلاح بيد الدولة عنوان المرحلة في عهد الحكومة الجديدة
23:32 | 2026-05-07
هذا ما استهدفه الجيش الأميركي مساء الخميس في إيران
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
08/05/2026 08:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
08/05/2026 08:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
08/05/2026 08:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24