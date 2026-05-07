تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سعرها قد يصل إلى 1000 دولار.. ترامب ينتقد ارتفاع أسعار تذاكر المونديال

Lebanon 24
07-05-2026 | 23:50
A-
A+
سعرها قد يصل إلى 1000 دولار.. ترامب ينتقد ارتفاع أسعار تذاكر المونديال
سعرها قد يصل إلى 1000 دولار.. ترامب ينتقد ارتفاع أسعار تذاكر المونديال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن أسعار تذاكر بطولة كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز 2026.
Advertisement

وتعرّض "فيفا" لانتقادات واسعة من قبل مجموعات المشجعين بسبب ارتفاع الأسعار الخاصة بتذاكر مباريات المونديال، إلا أن ترامب عادة ما كان يؤيد رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو قبل انطلاق البطولة الموسعة.

لكن بعدما أبلغته صحيفة "نيويورك بوست" أن سعر تذاكر مباراة الولايات المتحدة الافتتاحية ضد باراغواي في 12 حزيران في لوس أنجلوس قد يصل إلى 1000 دولار، أدرك ترامب وجهة نظر المشجعين.

ونُقل عنه قوله أمس الخميس: "لم أكن أعرف هذا الرقم. بالتأكيد أود أن أكون هناك، لكنني لن أدفع هذا المبلغ أيضا، لأكون صريحا معكم"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وكان إنفانتينو قد دافع عن أسعار التذاكر هذا الأسبوع، قائلا إن بعض تذاكر كأس العالم معروضة بسعر أقل من سعر حضور إحدى مباريات الجامعات الأميركية.

ويرغب ترامب وفق تصريحاته في أن تتاح الفرصة لجماهير الطبقة العاملة لمشاهدة المباريات، حيث قال: "سيتعين عليّ أن ألقي نظرة على الأمر".
مواضيع ذات صلة
شركة الطيران الأوروبية SAS: ألغينا 1000 رحلة في نيسان بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
يونايتد إيرلاينز: أسعار التذاكر قد ترتفع 20% بسبب أزمة وقود الطائرات
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار تذاكر حفل عمرو دياب تشعل جدلاً على مواقع التواصل
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستنخفض أسعار تذاكر الطيران قريباً؟
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 08:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

رياضة

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الولايات المتحدة

وكالة الأنباء

دونالد ترامب

رئيس الاتحاد

كأس العالم

لكرة القدم

الألمانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:24 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:00 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:50 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:47 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-05-08
Lebanon24
00:24 | 2026-05-08
Lebanon24
00:00 | 2026-05-08
Lebanon24
23:50 | 2026-05-07
Lebanon24
23:47 | 2026-05-07
Lebanon24
23:32 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24