عربي-دولي
عشية احتفالات يوم النصر.. زيلينسكي يحذر "حلفاء موسكو"
Lebanon 24
07-05-2026
|
23:50
عشية احتفالات يوم النصر في
موسكو
، حذر الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
ممثلي الدول المتحالفة مع
روسيا
من التوجه إلى العاصمة الروسية للمشاركة في فعاليات 9 أيار السنوية في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على
ألمانيا
النازية.
وقال
زيلينسكي
أمس الخميس إن
أوكرانيا
تلقت طلبات تتعلق بالسفر إلى العاصمة الروسية من بعض الدول المتحالفة مع موسكو، أفادت بأن ممثليها يعتزمون حضور الاحتفالات الخاصة بعيد النصر.
ووصف زيلينسكي الرغبة في حضور هذه الاحتفالات بأنها "رغبة غريبة" في مثل هذا الوقت، قائلا: "ننصح بعدم القيام بذلك".
وأعلن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
من طرف واحد وقفا لإطلاق النار بمناسبة الاحتفالات، وهي خطوة قوبلت بتشكيك من زيلينسكي الذي رفضها.
وأوضح زيلينسكي: "يريدون موافقة أوكرانيا على إقامة عرضهم العسكري حتى يتمكنوا من الذهاب بأمان إلى الساحة لمدة ساعة واحدة في السنة"، مضيفا: "وبعد ذلك، تريد روسيا مواصلة قتل الناس في أوكرانيا وخوض الحرب".
