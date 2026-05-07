عشية احتفالات يوم النصر.. زيلينسكي يحذر "حلفاء موسكو"

عشية احتفالات يوم النصر في ، حذر الرئيس الأوكراني ممثلي الدول المتحالفة مع من التوجه إلى العاصمة الروسية للمشاركة في فعاليات 9 أيار السنوية في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على النازية.وقال أمس الخميس إن تلقت طلبات تتعلق بالسفر إلى العاصمة الروسية من بعض الدول المتحالفة مع موسكو، أفادت بأن ممثليها يعتزمون حضور الاحتفالات الخاصة بعيد النصر.ووصف زيلينسكي الرغبة في حضور هذه الاحتفالات بأنها "رغبة غريبة" في مثل هذا الوقت، قائلا: "ننصح بعدم القيام بذلك".وأعلن من طرف واحد وقفا لإطلاق النار بمناسبة الاحتفالات، وهي خطوة قوبلت بتشكيك من زيلينسكي الذي رفضها.وأوضح زيلينسكي: "يريدون موافقة أوكرانيا على إقامة عرضهم العسكري حتى يتمكنوا من الذهاب بأمان إلى الساحة لمدة ساعة واحدة في السنة"، مضيفا: "وبعد ذلك، تريد روسيا مواصلة قتل الناس في أوكرانيا وخوض الحرب".