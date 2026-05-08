قاضية في نيويورك توقف قرار إدارة ترامب بإلغاء منح العلوم الإنسانية

Advertisement

أصدرت قاضية في حكماً بعدم دستورية قرار الأميركي إلغاء أكثر من 100 مليون دولار من المنح المخصصة للعلوم الإنسانية، والتي تشمل دعم باحثين وكتّاب ومجموعات بحثية.وقد انحازت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كولين مكماهون في مانهاتن إلى نقابة المؤلفين وعدد من المنظمات والأفراد الذين طُبقت عليهم قرارات إلغاء المنح، بعدما رفعوا دعوى قضائية ضد وزارة كفاءة الحكومة والمؤسسة الوطنية للعلوم الإنسانية.كما أصدرت قراراً يمنع الإدارة بشكل نهائي من إنهاء هذه المنح، منتقدةً في الوقت نفسه استخدام الوزارة للذكاء الاصطناعي في عمليات خفض التمويل.من جهة الحكومة، دافع محاموها عن القرار باعتباره جزءاً من تطبيق توجيهات الرئيس ، موضحين أن تقليص أكثر من 1400 منحة جرى ضمن جهود إعادة توجيه الإنفاق العام، خصوصاً تجاه برامج مرتبطة بالتنوع والإنصاف والشمول، وتقليص النفقات الاختيارية بما يتماشى مع أولويات الإدارة.لكن القاضية مكماهون رأت أن ما قامت به الحكومة يشكّل انتهاكاً للتعديل الأول والدستور الأميركي، إضافة إلى خرق مبدأ الحماية المتساوية الوارد في التعديل الخامس، مؤكدة أن الوزارة لم تكن تملك الصلاحية القانونية لإلغاء هذه المنح.وفي حيثيات الحكم، اعتبرت أن إلغاء التمويل بناءً على معايير مرتبطة بالتنوع والإنصاف والشمول يُعد «مثالاً واضحاً على التمييز غير الدستوري القائم على وجهة النظر".