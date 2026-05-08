|
عربي-دولي
اسم ميلانيا تحوّل إلى "ميلودي".. ترامب يكتب اسم زوجته خطأ؟ (فيديو)
Lebanon 24
08-05-2026
|
00:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال فعالية أُقيمت في
البيت الأبيض
لتكريم أمهات العسكريين، كشف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن خاصية التصحيح التلقائي في هاتفه كانت السبب في تحويل اسم "
ميلانيا
" إلى "ميلودي" في بعض منشوراته السابقة.
وقال مازحاً أمام الحضور إنه يحب اسم "ميلودي"، موضحاً أن الأجهزة التي يستخدمها لنشر منشوراته كانت تستبدل اسم زوجته تلقائياً بسبب خاصية التصحيح، خاصة عندما يكتب بسرعة كبيرة.
وأضاف أنه كان يكتب رسائل إشادة بزوجته بمناسبة
عيد الأم
أو في مناسبات مختلفة، قبل أن يفاجأ لاحقاً بأن الاسم تغيّر دون أن ينتبه لذلك، معترفاً بأنه أحياناً لا يراجع النصوص قبل نشرها.
وأشار
ترامب
إلى أن
وسائل الإعلام
استغلت تلك الأخطاء وفسّرتها على أنها عدم معرفة باسم زوجته، قائلاً إنه تعرض لانتقادات واسعة بسبب ذلك.
كما روى أن من ساعده في النهاية على حل المشكلة كانوا أفراداً من الجيش، بعدما طلب منهم ضبط إعدادات الجهاز حتى لا يتكرر الخطأ الذي "كان يسبب له المتاعب"، على حد تعبيره.
وجاءت تصريحات ترامب قبل أن يدعو سيدة تُدعى "ميلودي" للصعود إلى المنصة، وهي والدة جندي
أمريكي
حاصل على وسام "القلب الأرجواني"، لتشارك بكلمة خلال المناسبة.(إرم نيوز)
ترامب عن زوجته ميلانيا: أصبحت نجمة سينمائية
ترامب عن زوجته ميلانيا: أصبحت نجمة سينمائية
ترامب: عملية الغضب الملحمي اسم رائع وقد فزنا وكسبنا الرهان وانتهى الأمر خلال الساعة الأولى
ترامب: عملية الغضب الملحمي اسم رائع وقد فزنا وكسبنا الرهان وانتهى الأمر خلال الساعة الأولى
ميلانيا ترامب تُثير موجة من الضحك بعد حديثها عن زوجها... شاهدوا ما قالته (فيديو)
ميلانيا ترامب تُثير موجة من الضحك بعد حديثها عن زوجها... شاهدوا ما قالته (فيديو)
إعلامية شهيرة تثير الجدل بحديثها عن "فوائد الزواج الثاني" للزوجة الأولى (فيديو)
إعلامية شهيرة تثير الجدل بحديثها عن "فوائد الزواج الثاني" للزوجة الأولى (فيديو)
قاضية في نيويورك توقف قرار إدارة ترامب بإلغاء منح العلوم الإنسانية
قاضية في نيويورك توقف قرار إدارة ترامب بإلغاء منح العلوم الإنسانية
عشية احتفالات يوم النصر.. زيلينسكي يحذر "حلفاء موسكو"
عشية احتفالات يوم النصر.. زيلينسكي يحذر "حلفاء موسكو"
سعرها قد يصل إلى 1000 دولار.. ترامب ينتقد ارتفاع أسعار تذاكر المونديال
سعرها قد يصل إلى 1000 دولار.. ترامب ينتقد ارتفاع أسعار تذاكر المونديال
في العراق.. حصر السلاح بيد الدولة عنوان المرحلة في عهد الحكومة الجديدة
في العراق.. حصر السلاح بيد الدولة عنوان المرحلة في عهد الحكومة الجديدة
"خرق استخباراتي".. ماذا وراء غارة الضاحية الأخيرة؟
"خرق استخباراتي".. ماذا وراء غارة الضاحية الأخيرة؟
بالصورة... بعد مسيرة فنيّة طويلة الموت يُغيّب مخرجاً عربيّاً بارزاً
بالصورة... بعد مسيرة فنيّة طويلة الموت يُغيّب مخرجاً عربيّاً بارزاً
بعد 30 عاما من المحاولات.. زوجان ربحا اللوتو وهذه قيمة الجائزة الضخمة
بعد 30 عاما من المحاولات.. زوجان ربحا اللوتو وهذه قيمة الجائزة الضخمة
لماذا سيستغرق إعادة تشغيل مضيق هرمز وقتاً طويلاً؟
لماذا سيستغرق إعادة تشغيل مضيق هرمز وقتاً طويلاً؟
ما هو "أسطول البعوض" الإيراني؟.. وما سبب فعاليته الكبيرة؟
ما هو "أسطول البعوض" الإيراني؟.. وما سبب فعاليته الكبيرة؟
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
