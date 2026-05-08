اسم ميلانيا تحوّل إلى "ميلودي".. ترامب يكتب اسم زوجته خطأ؟ (فيديو)

خلال فعالية أُقيمت في لتكريم أمهات العسكريين، كشف الرئيس الأميركي أن خاصية التصحيح التلقائي في هاتفه كانت السبب في تحويل اسم " " إلى "ميلودي" في بعض منشوراته السابقة.وقال مازحاً أمام الحضور إنه يحب اسم "ميلودي"، موضحاً أن الأجهزة التي يستخدمها لنشر منشوراته كانت تستبدل اسم زوجته تلقائياً بسبب خاصية التصحيح، خاصة عندما يكتب بسرعة كبيرة.وأضاف أنه كان يكتب رسائل إشادة بزوجته بمناسبة أو في مناسبات مختلفة، قبل أن يفاجأ لاحقاً بأن الاسم تغيّر دون أن ينتبه لذلك، معترفاً بأنه أحياناً لا يراجع النصوص قبل نشرها.وأشار إلى أن استغلت تلك الأخطاء وفسّرتها على أنها عدم معرفة باسم زوجته، قائلاً إنه تعرض لانتقادات واسعة بسبب ذلك.كما روى أن من ساعده في النهاية على حل المشكلة كانوا أفراداً من الجيش، بعدما طلب منهم ضبط إعدادات الجهاز حتى لا يتكرر الخطأ الذي "كان يسبب له المتاعب"، على حد تعبيره.