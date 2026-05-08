اسم ميلانيا تحوّل إلى "ميلودي".. ترامب يكتب اسم زوجته خطأ؟ (فيديو)

08-05-2026 | 00:24
اسم ميلانيا تحوّل إلى ميلودي.. ترامب يكتب اسم زوجته خطأ؟ (فيديو)
خلال فعالية أُقيمت في البيت الأبيض لتكريم أمهات العسكريين، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن خاصية التصحيح التلقائي في هاتفه كانت السبب في تحويل اسم "ميلانيا" إلى "ميلودي" في بعض منشوراته السابقة.
وقال مازحاً أمام الحضور إنه يحب اسم "ميلودي"، موضحاً أن الأجهزة التي يستخدمها لنشر منشوراته كانت تستبدل اسم زوجته تلقائياً بسبب خاصية التصحيح، خاصة عندما يكتب بسرعة كبيرة.

وأضاف أنه كان يكتب رسائل إشادة بزوجته بمناسبة عيد الأم أو في مناسبات مختلفة، قبل أن يفاجأ لاحقاً بأن الاسم تغيّر دون أن ينتبه لذلك، معترفاً بأنه أحياناً لا يراجع النصوص قبل نشرها.

وأشار ترامب إلى أن وسائل الإعلام استغلت تلك الأخطاء وفسّرتها على أنها عدم معرفة باسم زوجته، قائلاً إنه تعرض لانتقادات واسعة بسبب ذلك. 

كما روى أن من ساعده في النهاية على حل المشكلة كانوا أفراداً من الجيش، بعدما طلب منهم ضبط إعدادات الجهاز حتى لا يتكرر الخطأ الذي "كان يسبب له المتاعب"، على حد تعبيره.
 
 
 
 
 
 
وجاءت تصريحات ترامب قبل أن يدعو سيدة تُدعى "ميلودي" للصعود إلى المنصة، وهي والدة جندي أمريكي حاصل على وسام "القلب الأرجواني"، لتشارك بكلمة خلال المناسبة.(إرم نيوز)

