تحذير دولي... أسواق الطاقة أمام مرحلة "مضطربة" وسط تداعيات حرب إيران

08-05-2026 | 01:00
حذّر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الخميس خلال مؤتمر في تورونتو، من أنّ أسواق الطاقة العالمية تتجه نحو "مرحلة مضطربة"، في ظل استمرار الحرب في إيران وما تسببه من خسارة ملايين البراميل من النفط يومياً.

وتأتي هذه التصريحات في وقت شهدت فيه عقود خام برنت الآجلة تذبذباً بين 96 دولاراً وأكثر من 102 دولار للبرميل يوم الخميس، بعد تقارير متباينة حول اتفاق محتمل لوقف مؤقت للحرب، وإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز الذي يُعدّ ممراً حيوياً للتجارة النفطية، وكان قد أُغلق فعلياً منذ اندلاع النزاع في نهاية شباط.

وأوضح بيرول أنّ هذا التقلّب مرشح للاستمرار، مع توقع أن تعود الإمدادات بشكل تدريجي بعد انتهاء الحرب.

وقال خلال قمة النمو الكندية: "في رأيي، سيبقى التذبذب السمة الغالبة، وبالتالي سيظل أمن الإمدادات النفطية قضية أساسية".

ودعا كندا، رابع أكبر منتج للنفط في العالم، إلى البحث عن شركاء وأسواق جديدة لإنتاجها، مشيراً إلى أنّ دولاً أخرى ستتجه أيضاً نحو تنويع شراكاتها الطاقوية بعد الحرب مع إيران، باعتبار ذلك خياراً "طبيعياً".

كما أكد أنّ وكالة الطاقة الدولية مستعدة لسحب كميات إضافية من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية إذا استمر اضطراب الإمدادات الناتج عن الحرب، مشيراً إلى أنّ الوكالة كانت قد استخدمت حتى الآن نحو 20% من احتياطياتها المتاحة للحد من ارتفاع الأسعار.

