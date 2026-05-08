هجمات متبادلة بطائرات مسيّرة بين موسكو وكييف

شهدت وكييف خلال الساعات الماضية هجمات متبادلة بطائرات مسيّرة على نطاق واسع، في وقت أعلن فيه الطرفان إسقاط عشرات المسيّرات في كل من البلدين.

وفي موسكو، قال رئيس البلدية سوبيانين عبر " " إن وحدات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من اعتراض أكثر من 50 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة، وذلك خلال نحو 15 ساعة متواصلة.



وأضاف أن العدد الإجمالي للمسيّرات التي تم إسقاطها، بين حوالي الساعة 11 صباح الخميس و2 الجمعة، تجاوز 50 طائرة، مضيفاً أن فرق الطوارئ تفحص الحطام على الأرض.



وقالت ، في منشور منفصل على "تلغرام"، إنه جرى اعتراض 95 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال فترة 4 ساعات فقط في مناطق مختلفة من وسط وجنوب .



وقالت الروسية إنها ستلتزم بوقف إطلاق نار لمدة 3 أيام، بدءاً من منتصف ليل 8 أيار وحتى 10 من الشهر نفسه، وذلك بمناسبة الاحتفالات بذكرى "انتصار الاتحاد السوفيتي على في الحرب العالمية الثانية".