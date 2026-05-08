الرياض تسعى للتهدئة ولحل ينهي الحرب بين أميركا وايران

عقب تبادل إطلاق النار بين وأميركا أمس الخميس، أكد مصدر مطلع أن لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية.وكشف المصدر اليوم الجمعة لـ "العربية" أن تسعى للتهدئة وتدعم جهود باكستان للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب بين أميركا وإيران.واعتبر أن "هناك أطرافاً تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف لأسباب مشبوهة".أتت هذه التصريحات بعد تبادل الجانبين الأميركي والإيراني الاتهامات بخرق الهدنة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن القوات أطلقت النيران نحو 3 سفن حربية أميركية.(العربية)