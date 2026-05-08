تعليق العمل في 13 مطارًا جنوبي روسيا بعد هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية

أعلنت الروسية، تعليق العمليات في 13 مطارًا جنوبي ، بعد استهداف طائرة مسيرة أوكرانية لمبنى إداري يتبع لفرع الملاحة الجوية في مدينة روستوف على الدون.وجاء في بيان للوزارة: "أُجري تعديل مؤقت على عمل المركز الإقليمي في روستوف على الدون، المسؤول عن إدارة الحركة الجوية في جنوب روسيا، نتيجةً لهجوم شنّته طائرة مسيرة أوكرانية على المبنى الإداري لفرع الملاحة الجوية في جنوب روسيا".وأضاف البيان أنه "تم تعليق العمليات الجوية مؤقتًا في مطارات أستراخان وفلاديكافكاز وفولغوغراد، وغيليندجيك وغروزني وكراسنودار ومحج قلعة وماغاس، ومينيرالني فودي ونالتشيك وسوتشي وستافروبول، وإيليستا".وكانت ، قالت في وقت سابق الجمعة،: "في 8 من هذا العام، بين الساعة 0:00 بتوقيت والساعة 07:00 بتوقيت موسكو، اعترضت ودمرت 264 طائرة أوكرانية مسيرة".