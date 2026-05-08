Najib Mikati
خاص

تفشٍّ غامض على متن سفينة "هونديوس"… فيروس هانتا يعيد القلق الصحي إلى الواجهة

نايلا عازار - Nayla Azar

08-05-2026 | 04:30
تفشٍّ غامض على متن سفينة هونديوس… فيروس هانتا يعيد القلق الصحي إلى الواجهة
مع تصاعد عدد الوفيات على متن سفينة "هونديوس" واستمرار بقائها في عرض البحر تحت رقابة صحية مشددة، تحوّلت الحادثة من مجرّد تفشٍ محدود لفيروس نادر إلى أزمة صحية بحرية ذات أبعاد دولية، وسط مخاوف متزايدة من تدهور الوضع الطبي على متن السفينة وصعوبة احتواء الحالات الخطيرة.
فقد دخلت السفينة دائرة الاهتمام الصحي العالمي بعد تسجيل إصابات متعددة بفيروس هانتا، إلى جانب ارتفاع عدد القتلى بين الركاب والحالات المشتبه بإصابتها، فيما نُقل عدد من المرضى إلى العناية المركزة وسط تقارير عن تدهور سريع في وظائفهم التنفسية.
 
وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن الأزمة بدأت بحالة إصابة مؤكدة مخبرياً، قبل أن تظهر أعراض مشابهة على ركاب آخرين خلال فترة قصيرة، ما دفع السلطات الصحية إلى فرض إجراءات عزل ومراقبة صارمة على السفينة التي لا تزال عالقة في البحر بانتظار تحديد وجهتها الصحية الآمنة.
 
هذا التطور أعاد تسليط الضوء على هشاشة السفن السياحية أمام الأوبئة والأمراض المعدية، خصوصاً في البيئات المغلقة التي يصعب فيها التدخل الطبي السريع أو تنفيذ عمليات إخلاء واسعة خلال وقت قصير.
 
ما هو فيروس هانتا؟
 
ينتمي فيروس هانتا إلى مجموعة من الفيروسات التي تنقلها القوارض إلى الإنسان، غالباً عبر استنشاق جزيئات ملوثة ببول أو فضلات أو لعاب القوارض في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية والنظافة.
 
ورغم أن انتقال الفيروس بين البشر يُعد نادراً جداً، إلا أن خطورته تكمن في المضاعفات الحادة التي قد يسببها، وأبرزها:
 
  • متلازمة هانتا الرئوية التي قد تؤدي إلى فشل تنفسي حاد.
  • الحمى النزفية المصحوبة بفشل كلوي
وتبدأ الأعراض عادة بحمى وإرهاق وآلام عضلية وصداع، قبل أن تتطور لدى بعض المرضى إلى ضيق تنفس حاد قد يكون قاتلاً خلال فترة قصيرة.
 
لماذا يثير التفشي على متن السفينة القلق؟
 
رغم محدودية انتقال فيروس هانتا بين البشر، فإن وجوده على متن سفينة بحرية يرفع مستوى القلق الصحي لعدة أسباب:
 
  • البيئة المغلقة التي تزيد من احتمالات التعرض الجماعي لمصدر التلوث
  • صعوبة العزل الطبي الكامل داخل السفينة
  • محدودية الإمكانات العلاجية مقارنة بالمستشفيات البرية
  • تعقيدات قانونية وصحية مرتبطة باستقبال السفينة في المرافئ الدولية
  • الخشية من وجود مصدر تلوث بيئي واسع داخل أنظمة التهوية أو التخزين
 
وفي حالة "هونديوس"، ترجّح التحقيقات الأولية أن يكون مصدر العدوى بيئياً مرتبطاً بتلوث سابق ناتج عن القوارض، وليس نتيجة انتقال مباشر بين الركاب.
 
السفينة تحت “الحجر البحري”
 
في موازاة ارتفاع عدد الوفيات، تتعامل السلطات الصحية الدولية مع الوضع وفق ما يُعرف بسياسة “الاحتواء البحري”، أي إبقاء السفينة تحت المراقبة الطبية المشددة ومنع الاختلاط الخارجي إلى حين استكمال الفحوص الوبائية وتقييم المخاطر.
 
كما تتابع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية المختصة إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، تشمل دراسة التسلسل الجيني للفيروس لتحديد خصائصه بدقة والتأكد من عدم وجود تحورات قد تؤثر على مستوى خطورته أو طرق انتقاله.
 
وفي ظل استمرار السفينة في البحر، تتزايد التحديات الإنسانية والطبية، لا سيما مع الضغط النفسي الكبير على الركاب والطواقم، وتراجع القدرة الاستيعابية للوحدات الطبية الموجودة على متنها.
 
أزمة صحية عابرة للحدود
 
ورغم تأكيد خبراء الصحة أن فيروس هانتا لا يُعد من الفيروسات عالية الانتشار بين البشر، فإن حادثة "هونديوس" تكشف مجدداً هشاشة منظومة السلامة الصحية في قطاع الرحلات البحرية، حيث يمكن لأي خلل بيئي محدود أن يتحول بسرعة إلى أزمة دولية معقدة.
 
وبين ارتفاع أعداد الضحايا، واستمرار عزل السفينة في البحر، والسباق الطبي لفهم طبيعة التفشي، تبدو القضية اليوم أبعد من مجرد حادث صحي معزول، بل تشكل اختباراً فعلياً لقدرة الأنظمة الصحية الدولية على إدارة أزمات وبائية في بيئات مغلقة وعابرة للحدود.
المصدر: خاص
بعد تفش محتمل لفيروس "هانتا" على متنها.. إسبانيا ستستقبل "السفينة الموبوءة" خلال أيام
منظمة الصحة العالمية: خطر فيروس "هانتا" ما زال منخفضا
منظمة الصحة العالمية: نسعى لإجلاء شخصين طبيا من على متن السفينة السياحية التي سُجلت عليها إصابات بفيروس "هانتا" على أن تواصل السفينة رحلتها إلى جزر الكناري
تسلل إلى سفينة سياحية.. ما هو فيروس هانتا القاتل؟
