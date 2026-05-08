ليبيا تُطالب ساركوزي بدفع تعويضات تصل إلى 10 ملايين يورو

في إطار قضية الاشتباه بتمويل ليبي غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007، والتي ما تزال تنظر فيها في ، طالبت السلطات الأسبق و5 متهمين آخرين بدفع تعويضات تصل إلى 10 ملايين .فقد طلب فريق الدفاع عن الدولة الليبية من المحكمة تعويضات تقارب 5 ملايين يورو عن الأضرار المادية، إضافة إلى 5 ملايين أخرى عن الأضرار المعنوية، معتبرا أن الشعب تضرر من "اختلاس أموال عامة" خلال فترة حكم نظام .هذا وترتبط القضية بتحويلات مالية يشتبه في أنها جرت عام 2006 عبر الوسيط الفرنسي اللبناني زياد ، ويعتقد الادعاء الفرنسي أنها خصصت لتمويل حملة ساركوزي بشكل سري.