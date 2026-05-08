اعتقال 3 جنود إسرائيليين ومدني بتهمة التجسس لصالح يران

قام جهاز الشاباك والشرطة باعتقال 3 جنود وإسرائيلي مدني رابع، للاشتباه في تجسسهم لصالح الاستخبارات عندما كانوا قاصرين.وأقام الأربعة علاقات طويلة الأمد مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية، قاموا في إطارها بتصوير مواقع مختلفة، وتخريب ممتلكات منها مدرسة .كما أن بعضهم بادروا بأنفسهم لتنفيذ مهام أمنية، حيث تم القبض عليهم في مارس الماضي والجمعة وجهت لوائح الاتهام ضدهم، بحسب صحيفة " ".وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "ميزان" التابعة ‌للسلطة القضائية في أن السلطات أعدمت شخصا بتهمة التخابر لصالح ، موضحة أن ‌اسمه حميد رضا ثابت إسماعيلي بور.