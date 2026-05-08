ترامب يراهن على الضغط الاقتصادي لدفع إيران للتفاوض

نقلت مجلة ذا أتلانتك عن مستشارين للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الأخير يعتقد أنه قادر على تسويق أي اتفاق محتمل مع إيران باعتباره إنجازاً وانتصاراً سياسياً له.
وحسب المصادر نفسها، فإن الضغوط الناتجة عن تشديد الحصار على الموانئ بدأت تؤثر على الاقتصاد الإيراني، ما قد يدفع طهران إلى الانخراط في مفاوضات في المرحلة المقبلة. كما أشارت إلى أن ترامب متردد في استئناف العمليات العسكرية، ويميل إلى التهدئة قبيل زيارته المرتقبة إلى الصين.
وأضافت التسريبات أن ترامب لا يزال يعتبر أنه يمتلك أوراق قوة مهمة، ويحتفظ بجميع الخيارات المتاحة لضمان منع إيران من امتلاك سلاح نووي.