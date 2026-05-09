روسيا توفر لإيران طريقا بديلا لمضيق هرمز

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن روسيا كثّفت استخدام بحر قزوين كممر بديل لنقل البضائع والمكونات العسكرية إلى إيران، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على مضيق هرمز وتعويض المخاطر المتزايدة في البحر الأسود.
وبحسب التقرير، تصدّر موسكو مكونات خاصة بالطائرات المسيّرة إلى طهران عبر بحر قزوين، ما يساعد إيران على إعادة بناء قدراتها الهجومية وتعزيز ترسانتها من المسيّرات، رغم أن هذه الإمدادات قد لا تكون حاسمة في أي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل.
وأشار التقرير إلى تسجيل زيادة ملحوظة في حركة الشحن بين البلدين عبر بحر قزوين خلال الأشهر الأخيرة، بما يشمل سلعاً كانت تمر تقليدياً عبر مضيق هرمز.
كما أوضحت الصحيفة أن حوالي مليوني طن من القمح الروسي، التي كانت تُنقل سنوياً إلى إيران عبر البحر الأسود، يجري تحويل مسارها حالياً عبر بحر قزوين، في في ظل تصاعد التهديدات الأمنية والهجمات الأوكرانية على خطوط الملاحة في البحر الأسود.