روسيا توفر لإيران طريقا بديلا لمضيق هرمز

كشفت صحيفة تايمز أن كثّفت استخدام بحر قزوين كممر بديل لنقل البضائع والمكونات العسكرية إلى ، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على مضيق هرمز وتعويض المخاطر المتزايدة في .

وبحسب التقرير، تصدّر مكونات خاصة بالطائرات المسيّرة إلى عبر بحر قزوين، ما يساعد إعادة بناء قدراتها الهجومية وتعزيز ترسانتها من المسيّرات، رغم أن هذه الإمدادات قد لا تكون حاسمة في أي مواجهة مباشرة مع أو .

وأشار التقرير إلى تسجيل زيادة ملحوظة في حركة الشحن بين البلدين عبر بحر قزوين خلال الأشهر الأخيرة، بما يشمل سلعاً كانت تمر تقليدياً عبر مضيق هرمز.

كما أوضحت الصحيفة أن حوالي مليوني طن من القمح الروسي، التي كانت تُنقل سنوياً إلى إيران الأسود، يجري تحويل مسارها حالياً عبر بحر قزوين، في في ظل تصاعد التهديدات الأمنية والهجمات على خطوط الملاحة في البحر الأسود.