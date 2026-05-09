عربي-دولي

روسيا توفر لإيران طريقا بديلا لمضيق هرمز

Lebanon 24
09-05-2026 | 06:07
روسيا توفر لإيران طريقا بديلا لمضيق هرمز
كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن روسيا كثّفت استخدام بحر قزوين كممر بديل لنقل البضائع والمكونات العسكرية إلى إيران، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على مضيق هرمز وتعويض المخاطر المتزايدة في البحر الأسود.

وبحسب التقرير، تصدّر موسكو مكونات خاصة بالطائرات المسيّرة إلى طهران عبر بحر قزوين، ما يساعد إيران على إعادة بناء قدراتها الهجومية وتعزيز ترسانتها من المسيّرات، رغم أن هذه الإمدادات قد لا تكون حاسمة في أي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وأشار التقرير إلى تسجيل زيادة ملحوظة في حركة الشحن بين البلدين عبر بحر قزوين خلال الأشهر الأخيرة، بما يشمل سلعاً كانت تمر تقليدياً عبر مضيق هرمز.

كما أوضحت الصحيفة أن حوالي مليوني طن من القمح الروسي، التي كانت تُنقل سنوياً إلى إيران عبر البحر الأسود، يجري تحويل مسارها حالياً عبر بحر قزوين، في في ظل تصاعد التهديدات الأمنية والهجمات الأوكرانية على خطوط الملاحة في البحر الأسود.

تسنيم عن مصادر: لن يسمح بعبور السفن مضيق هرمز لحين توفر الضمانات لرفع الحصار البحري عن إيران بشكل كامل
هل يمكن لإيران فرض رسوم على عبور مضيق هرمز؟
مارين ترافيك: عبور مضيق هرمز اليوم اقتصر على 8 سفن تنقل بضائع لإيران
مسؤولون أميركيون لـ WSJ: ترامب لن يقدم تنازلات كبيرة لإيران لفتح مضيق هرمز
