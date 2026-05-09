حادث مميت.. طائرة تصدم شخصاً على المدرج

Advertisement

وقال في بيان عبر منصة "اكس" إن رحلة رقم 4345 أبلغت عن صدم شخص أثناء الإقلاع، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ تدخلت سريعاً.وأوضح المسؤولون أن حريقاً محدوداً اندلع في المحرك عقب الحادث، قبل أن تتمكن إدارة إطفاء دنفر من إخماده بسرعة.وبحسب البيان، فإن الشخص تسلل إلى المطار بعدما قفز فوق السياج المحيط به، ثم دخل إلى منطقة المدرج حيث وقع الحادث بعد نحو دقيقتين.وأعلنت السلطات أن هوية الشخص لم تُعرف بعد، مرجحة أنه ليس من موظفي المطار.وكان 231 شخصاً لحظة الحادث، فيما أصيب 12 راكباً بجروح طفيفة، نُقل 5 منهم إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج.وأُغلق المدرج الذي شهد الحادث بانتظار انتهاء التحقيقات، بينما جرى نقل الركاب بالحافلات إلى مبنى المطار، قبل أن يغادر معظمهم لاحقاً على متن رحلة أخرى. (الاناضول)