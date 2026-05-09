أوروبا تستعيد لحظة التأسيس.. ذكرى إعلان شومان تتجدد برسائل وحدة وسلام

Lebanon 24
09-05-2026 | 11:37
أوروبا تستعيد لحظة التأسيس.. ذكرى إعلان شومان تتجدد برسائل وحدة وسلام
أحيا الاتحاد الأوروبي، السبت، الذكرى الـ76 لإعلان شومان، الوثيقة التي مهدت لمسار التكامل الأوروبي وأرست الأساس الذي قاد لاحقاً إلى قيام الاتحاد بصيغته الحالية.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن يوم أوروبا هو مناسبة تخص جميع الأوروبيين، مشدداً على ما حققته القارة عبر العمل المشترك. وكتب عبر منصة إكس: "نحتفل اليوم بمشروعنا الأوروبي المشترك وبما يمكن أن ننجزه عندما نعمل معاً"، مضيفاً: "متحدون في تنوعنا، نواصل بناء مستقبلنا المشترك القائم على السلام والحرية والفرص."

من جهتها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المناسبة بأنها احتفال بالقيم الأوروبية وبالمواطنين الأوروبيين أنفسهم، وقالت: "نحتفل اليوم بكل ما تمثله أوروبا، ونحتفل أيضاً بنا جميعاً، نحن مواطني أوروبا، لأننا معاً نمثل أوروبا."

ويعود إعلان شومان إلى 9 أيار 1950، حين اقترح وزير الخارجية الفرنسي آنذاك روبرت شومان إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب بهدف تعزيز التعاون ومنع اندلاع حروب جديدة في أوروبا الخارجة من الحرب العالمية الثانية.

ويُنظر إلى هذا الإعلان على نطاق واسع باعتباره الخطوة الرسمية الأولى على طريق تأسيس الاتحاد الأوروبي.
