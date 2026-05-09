تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

المجر تطوي عهد أوربان.. ماغيار يؤدي اليمين رئيساً للوزراء

Lebanon 24
09-05-2026 | 11:41
A-
A+
المجر تطوي عهد أوربان.. ماغيار يؤدي اليمين رئيساً للوزراء
المجر تطوي عهد أوربان.. ماغيار يؤدي اليمين رئيساً للوزراء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أدى بيتر ماغيار، السبت، اليمين الدستورية رئيساً جديداً لوزراء المجر، منهياً 16 عاماً من حكم فيكتور أوربان.

وجاء تسلّم ماغيار السلطة بعد فوز كبير حققه حزب "تيسا" المنتمي إلى يمين الوسط في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي، على حساب حزب "فيدس" القومي الشعبوي بزعامة أوربان.

ومنح الفوز حزب "تيسا" أغلبية الثلثين في البرلمان، ما يتيح للحكومة الجديدة التراجع عن عدد من السياسات التي ارتبطت بمرحلة أوربان، والتي وصفها منتقدوه بأنها عززت النزعة اليمينية المتشددة.
Advertisement
أدى بيتر ماغيار اليمين الدستورية كرئيس لوزراء المجر خلال حفل أقيم في بودابست، المجر، يوم السبت 9 مايو 2026. (صورة من وكالة أسوشيتد برس/دينيس إردوس)

وفي كلمة أمام البرلمان بعد أداء اليمين، قال ماغيار إنه لا يتولى المنصب من أجل "حكم" البلاد، بل من أجل "خدمة وطني"، مؤكداً أن ملايين المجريين اختاروا التغيير ومنحوه ثقة يعتبرها "شرفاً والتزاماً أخلاقياً".

وتعهد رئيس الوزراء الجديد بإعادة بناء المؤسسات الديمقراطية وتعزيز الرقابة والتوازن داخل الدولة، إضافة إلى مكافحة الفساد.

ومن المتوقع أن ينعكس وصول ماغيار إلى السلطة على علاقة المجر بالاتحاد الأوروبي، بعدما شهدت توتراً واسعاً خلال عهد أوربان، خصوصاً بسبب استخدام بودابست المتكرر لحق النقض ضد قرارات أوروبية، بينها ملفات مرتبطة بدعم أوكرانيا.

ودخل ماغيار البرلمان برفقة 140 نائباً من حزبه، فيما بات "تيسا" يملك 141 مقعداً من أصل 199، مقابل 52 مقعداً لتحالف أوربان بين "فيدس" و"KDNP"، و6 مقاعد لحزب "وطننا" اليميني المتطرف.

وللمرة الأولى منذ أول برلمان مجري بعد الحقبة الشيوعية عام 1990، لم يكن أوربان بين النواب الذين أدوا اليمين.

وتجمع آلاف الأشخاص في ساحة كوشوت أمام البرلمان للاحتفال بتنصيب ماغيار ونهاية عهد أوربان، رافعين الأعلام المجرية وأعلام الاتحاد الأوروبي.

ويضم البرلمان الجديد 54 نائبة، وهو العدد الأكبر في تاريخ المجر، ومعظمهن من حزب "تيسا".

ووعد ماغيار بإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستعادة موقع المجر بين الديمقراطيات الغربية، في وقت رُفع علم الاتحاد الأوروبي مجدداً على واجهة البرلمان للمرة الأولى منذ إزالته عام 2014.

ومن أبرز أولويات الحكومة الجديدة الإفراج عن نحو 17 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر، والتي جُمّدت خلال حكم أوربان بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون والفساد.

كما يعتزم ماغيار إنشاء مكتب وطني لاسترداد وحماية الأصول، للتحقيق في إساءة استخدام الأموال العامة خلال عهد أوربان، إضافة إلى تعليق خدمات الأخبار في هيئة الإذاعة العامة إلى حين استعادة حيادها. 
مواضيع ذات صلة
بيتر ماغيار يتسلّم رئاسة الحكومة في المجر وسط وعود بإحداث تغيير سياسي واسع
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:26:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يدعم أوربان.. تأييد أميركي قبل انتخابات المجر
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:26:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بن زايد ورئيس وزراء المجر يبحثان هاتفياً التطورات الأمنية الخطيرة في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:26:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء المجري أوربان: سنخدم أمتنا من موقع المعارضة ولن نستسلم أبدا
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:26:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الديمقراطية

الديمقراطي

البرلمان

أوكرانيا

الأوروبي

ديمقراطي

برلماني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:19 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:23 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:27 | 2026-05-10
Lebanon24
01:17 | 2026-05-10
Lebanon24
00:48 | 2026-05-10
Lebanon24
00:16 | 2026-05-10
Lebanon24
00:13 | 2026-05-10
Lebanon24
23:16 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24