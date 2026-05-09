موسكو تختصر عرض 9 أيار تحت هاجس المسيّرات

09-05-2026 | 14:01
أقامت موسكو، السبت 9 أيار، عرض يوم النصر بصيغة عسكرية مخففة واستثنائية، استمر نحو 45 دقيقة فقط، في مشهد عكس بوضوح تأثير الحرب المستمرة مع أوكرانيا على رمزية المناسبة وحجمها.
وبحسب موقع UAWire، شارك في العرض أكثر من 1000 عنصر من المنخرطين في الحرب الروسية على أوكرانيا، بينهم أفراد من قوات الطائرات المسيّرة التي باتت في صلب العمليات اليومية. كما شهد العرض، للمرة الأولى منذ 19 عاماً، غياب الدبابات ومنصات الصواريخ وبقية الآليات العسكرية الثقيلة، واقتصر على التشكيلات الراجلة، بما فيها عمود منفصل لجنود كوريين شماليين قيل إنهم شاركوا في المعارك في منطقة كورسك الروسية.

وفي كلمته خلال المناسبة، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم النصر بأنه "عيد مقدس" لروسيا. وظهر إلى جانبه عدد محدود من الحلفاء والشخصيات الرسمية، بينهم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، إلى جانب حضور من أبخازيا ولاوس وماليزيا، في وقت بدت فيه المشاركة الدولية أقل زخماً من سنوات سابقة.

وأشار التقرير إلى أن العرض تميز أيضاً بإجراءات أمنية مشددة، شملت قطع الإنترنت المحمول في وسط موسكو، وإغلاق شوارع عدة، وتقييد الدخول والخروج من بعض محطات المترو المركزية، وسط مخاوف روسية متكررة من احتمال تعرض العاصمة لهجمات بمسيّرات أوكرانية.

كما غابت هذا العام مجموعات طلاب الأكاديميات العسكرية ومدارس سوفوروف وناخيموف، وهي خطوة عزتها وزارة الدفاع الروسية إلى "الوضع العملياتي الراهن". ورغم هذا التقليص، نُفذ الجزء الجوي من العرض كما كان مقرراً.

وفي موازاة ذلك، نُظمت فعاليات مشابهة ولكن مخففة أيضاً في مدن روسية أخرى، من بينها سان بطرسبرغ، حيث تصدر قدامى المحاربين في أوكرانيا افتتاح المراسم، وفق ما أوردته وكالة تاس.

ويأتي هذا العرض في وقت كانت فيه وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت هدنة أحادية ليومي 8 و9 أيار، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ما سمّاه "نظام الصمت" قائم منذ 6 أيار، لكنه اتهم موسكو بمواصلة ضرباتها. وأضاف التقرير أن روسيا نفذت خلال الليل هجمات بصواريخ إسكندر وأكثر من 40 طائرة مسيّرة ضد الأراضي الأوكرانية.

وفي واحدة من أكثر النقاط إثارة للانتباه، أشار التقرير إلى أن زيلينسكي وقّع عشية 9 أيار مرسوماً تقنياً يسمح بإقامة عرض يوم النصر في موسكو عام 2026 ضمن إحداثيات محددة في الساحة الحمراء، على أن تُستثنى تلك المنطقة مؤقتاً من العمليات الأوكرانية خلال مدة العرض، وهي معلومة أوردها المصدر ضمن سياق التوترات المتصلة بالمناسبة.
