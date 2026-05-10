رئيس مجلس القيادة اليمني: لإغلاق ملف الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران





وقالت الرسمية، إن العليمي ناقش مع سفيرة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف في ، العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في اليمن.

ونقلت عن العليمي قوله إن "العالم بحاجة إلى مقاربة تقوم على المكاسب المستدامة للأمن والاستقرار، لا الاكتفاء بإدارة الأزمات المؤقتة"، مشدداً على ضرورة "العمل بشكل حاسم على إغلاق ملف الوكلاء والتنظيمات المسلحة التابعة لطهران في المنطقة".



كما جدد العليمي دعم مجلس القيادة والحكومة اليمنية "لأي جهد حقيقي لخفض التصعيد وتحقيق السلام المستدام"، معتبراً أن ذلك "لا يمكن أن يتحقق دون معالجة مصادر الخطر من البر والبحر، وإنهاء تهديد الميليشيات العابرة للحدود".



وتطرق اللقاء أيضاً إلى التطورات الأمنية الأخيرة، بما في ذلك عمليات اغتيال استهدفت شخصيات مدنية، حيث قال العليمي إن هذه العمليات تهدف إلى تقويض ثقة المواطنين والشركاء الدوليين بالمناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة.