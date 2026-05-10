|
عربي-دولي
رئيس مجلس القيادة اليمني: لإغلاق ملف الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران
Lebanon 24
10-05-2026
|
14:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأحد، أن أي مقاربة لتحقيق الاستقرار الإقليمي يجب أن تشمل "إغلاق ملف الوكلاء والتنظيمات المسلحة التابعة لطهران" باعتبارها تهديداً للدول الوطنية والممرات الدولية.
وقالت
وكالة الأنباء
اليمنية
الرسمية، إن العليمي ناقش مع سفيرة
المملكة
المتحدة لدى اليمن عبدة شريف في
الرياض
، العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في اليمن.
ونقلت عن العليمي قوله إن "العالم بحاجة إلى مقاربة تقوم على المكاسب المستدامة للأمن والاستقرار، لا الاكتفاء بإدارة الأزمات المؤقتة"، مشدداً على ضرورة "العمل بشكل حاسم على إغلاق ملف الوكلاء والتنظيمات المسلحة التابعة لطهران في المنطقة".
وأضاف أن تلك الجماعات تمثل "الأداة الأخطر لتقويض الدول الوطنية وابتزاز الاقتصاد العالمي وتهديد الممرات الدولية".
كما جدد العليمي دعم مجلس القيادة والحكومة اليمنية "لأي جهد حقيقي لخفض التصعيد وتحقيق السلام المستدام"، معتبراً أن ذلك "لا يمكن أن يتحقق دون معالجة مصادر الخطر من البر والبحر، وإنهاء تهديد الميليشيات العابرة للحدود".
وتطرق اللقاء أيضاً إلى التطورات الأمنية الأخيرة، بما في ذلك عمليات اغتيال استهدفت شخصيات مدنية، حيث قال العليمي إن هذه العمليات تهدف إلى تقويض ثقة المواطنين والشركاء الدوليين بالمناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة.
