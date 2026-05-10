تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ماكرون: نأمل في استئناف العلاقات مع الجزائر
Lebanon 24
10-05-2026
|
14:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
، الأحد، عن أمله في أن تشكّل الزيارة التي أجرتها مؤخرا
الوزيرة
المنتدبة لدى وزيرة الجيوش
الفرنسية
أليس روفو إلى الجزائر، "بداية" لـ"استئناف" العلاقات بين البلدين.
Advertisement
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في كينيا: "أعتبر من واجبي الدفاع عن مصالح الفرنسيات والفرنسيين"، التي تتمثل في "إقامة علاقات سلمية وبناءة مع الجزائر".
وأضاف "يجب أن تكون هذه العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل، ولكن يجب أن تسمح لنا بإيجاد حلول لجميع
القضايا
"، منتقدا في الوقت ذاته "المواقف السياسية الداخلية" التي تسببت في "الكثير من الضرر" لكلا البلدين.
من جهتها، أكدت أليس روفو، الوزيرة المنتدبة المكلفة بقدامى المحاربين لدى وزيرة الجيوش، عقب استقبالها من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنها حظيت باستقبال مطول من طرف رئيس الجمهورية، حيث توجهت بالشكر للرئيس، مشيرة إلى أنها أجرت لقاء مطولا معمقا ومهما معه في إطار المهمة التي كلفها بها
الرئيس الفرنسي
للقدوم إلى الجزائر.
كما أوضحت أليس روفو أن هذا اللقاء جاء بعد الزيارة التي قامت بها بعد طلب من الرئيس ماكرون إلى سطيف لإحياء ذكرى صفحة مؤلمة جدا من تاريخنا وهي الأحداث المأساوية التي وقعت في 8 مايو 1945، حيث عبرت عن التأثر العميق بعد الاستقبال الذي حظِيت به في سطيف، والذي كان حارا -حسب ما وصفته- وبمشاركة السفير والوفد المرافق لها، حيث أكدت "لقد عشنا ذلك بكثير من التأثر ونحن ندرك طبعا حجم المأساة التي مثلتها تلك الأحداث للشعب الجزائري".
وأضافت بالقول "كما تعلمون الرئيس ماكرون ينظر إلى تاريخنا بوضوح وشجاعة وصدق بما في ذلك جوانبه المؤلمة. وقد واصلنا مع الرئيس تبون مناقشة ملف الذاكرة، وتحدثنا عن اللجنة المشتركة للمؤرخين التي تم إنشاؤها. وقد أعطى الرئيس تبون موافقته على استئناف عمل هاته اللجنة في أقرب وقت".
وبخصوص العلاقات الجزائرية الفرنسية قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بقدامى المحاربين لدى وزيرة الجيوش "فيما يخص العلاقة بين بلدينا من دولة إلى دولة، فقد كلفني الرئيس ماكرون بنقل عزمه على إيجاد السبل والوسائل لإعادة بعث العلاقة الثنائية بين بلدينا المبنية على الاحترام، كما تهدف إلى التهدئة وبناء الثقة. وقد ناقشنا ذلك في سياق التوترات الدولية الحالية التي نعرفها سواء في
الشرق الأوسط
، أو في مضيق هرمز، أو في منطقة الساحل، إضافة إلى أزمة الطاقة العالمية. وكل التحديات التي تعرفها منطقة البحر الأبيض المتوسط. مما يجعل من الضروري والمشروط إعادة إطلاق حوار منظم ومثمر بين بلدينا".
مواضيع ذات صلة
لبنان يشترط وقف النار قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل وماكرون مستاء من منطلق التفاوض
Lebanon 24
لبنان يشترط وقف النار قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل وماكرون مستاء من منطلق التفاوض
11/05/2026 02:33:26
11/05/2026 02:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: تحدثت مع ترامب وبزشكيان ودعوتهما لاستئناف المفاوضات
Lebanon 24
ماكرون: تحدثت مع ترامب وبزشكيان ودعوتهما لاستئناف المفاوضات
11/05/2026 02:33:26
11/05/2026 02:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: نشجع المباحثات المختلطة ونأمل أن لا تعود الحرب ونؤمن بالقانون الدولي
Lebanon 24
ماكرون: نشجع المباحثات المختلطة ونأمل أن لا تعود الحرب ونؤمن بالقانون الدولي
11/05/2026 02:33:26
11/05/2026 02:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: أنا مقتنع بأن استئناف المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان فرصة يجب استغلالها وفرنسا تعمل على تعزيز هذا الهدف
Lebanon 24
ماكرون: أنا مقتنع بأن استئناف المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان فرصة يجب استغلالها وفرنسا تعمل على تعزيز هذا الهدف
11/05/2026 02:33:26
11/05/2026 02:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الفرنسي إيمانويل
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
الشرق الأوسط
الفرنسية
الجمهوري
من جهته
تابع
قد يعجبك أيضاً
بكلماتٍ معدودة.. ترامب يقلب الطاولة على طهران مجدداً
Lebanon 24
بكلماتٍ معدودة.. ترامب يقلب الطاولة على طهران مجدداً
17:05 | 2026-05-10
10/05/2026 05:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تضمن المقترح الإيراني لإنهاء الحرب؟ تفرير ايراني يكشف التفاصيل
Lebanon 24
ماذا تضمن المقترح الإيراني لإنهاء الحرب؟ تفرير ايراني يكشف التفاصيل
16:34 | 2026-05-10
10/05/2026 04:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تسليم طهران ردها على المقترح الأميركي.. مباحثات هاتفية بين ترامب ونتنياهو
Lebanon 24
بعد تسليم طهران ردها على المقترح الأميركي.. مباحثات هاتفية بين ترامب ونتنياهو
16:31 | 2026-05-10
10/05/2026 04:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إيراني: طهران ترفض بحث "النووي" في ردها على مقترح أميركا
Lebanon 24
إعلام إيراني: طهران ترفض بحث "النووي" في ردها على مقترح أميركا
16:26 | 2026-05-10
10/05/2026 04:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مئات العبوات شهرياً.. وثيقة سرية هزت تل أبيب
Lebanon 24
مئات العبوات شهرياً.. وثيقة سرية هزت تل أبيب
16:01 | 2026-05-10
10/05/2026 04:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
Lebanon 24
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
06:00 | 2026-05-10
10/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
Lebanon 24
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
10:00 | 2026-05-10
10/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفِيَ مع زوجته... من هو "المريض صفر" المُسبّب لتفشي فيروس "هانتا" القاتل؟
Lebanon 24
تُوفِيَ مع زوجته... من هو "المريض صفر" المُسبّب لتفشي فيروس "هانتا" القاتل؟
08:00 | 2026-05-10
10/05/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير جديد عن "إختفاء" مجتبى خامنئي... كيف يُعرقل إنهاء الحرب؟
Lebanon 24
تقرير جديد عن "إختفاء" مجتبى خامنئي... كيف يُعرقل إنهاء الحرب؟
07:00 | 2026-05-10
10/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الشرع يُطمئِن لبنان.. طريق الشام تتبنَّى "الدولة"
Lebanon 24
أحمد الشرع يُطمئِن لبنان.. طريق الشام تتبنَّى "الدولة"
05:00 | 2026-05-10
10/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:05 | 2026-05-10
بكلماتٍ معدودة.. ترامب يقلب الطاولة على طهران مجدداً
16:34 | 2026-05-10
ماذا تضمن المقترح الإيراني لإنهاء الحرب؟ تفرير ايراني يكشف التفاصيل
16:31 | 2026-05-10
بعد تسليم طهران ردها على المقترح الأميركي.. مباحثات هاتفية بين ترامب ونتنياهو
16:26 | 2026-05-10
إعلام إيراني: طهران ترفض بحث "النووي" في ردها على مقترح أميركا
16:01 | 2026-05-10
مئات العبوات شهرياً.. وثيقة سرية هزت تل أبيب
15:45 | 2026-05-10
السعودية تدين استهداف أراضي ومياه الإمارات وقطر والكويت
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
11/05/2026 02:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
11/05/2026 02:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
11/05/2026 02:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24