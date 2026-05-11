سرب معلومات سرية.. إيران تعدم رجلا متهم بـالتجسس

أفادت وكالة ميزان ⁠للأنباء التابعة للسلطة القضائية في ، الإثنين، بأن أعدمت رجلا ‌أُدين بالتجسس لصالح المخابرات الأميركية والإسرائيلية.وذكرت ‌الوكالة ‌أن الرجل يدعى شكورزاده، مضيفة أنه ‌كان يعمل في ‌منظمة ⁠علمية معنية بأنشطة الأقمار الاصطناعية، وأنه قدم معلومات ⁠علمية ‌سرية لأجهزة ⁠مخابرات أجنبية.وقالت جمعية حقوق ⁠الإنسان إن شكورزاده ⁠يبلغ من العمر 29 عاما وخريج في هندسة الطيران والفضاء، مضيفة أنه اعتُقل في 2025 وأُجبر على ‌الإدلاء باعترافه.