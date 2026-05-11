بدعوة من بريطانيا وفرنسا.. اجتماع يضم 40 دولة بشأن مضيق هرمز

أعلنت الحكومة أن المتحدة وفرنسا ستستضيفان، اليوم الإثنين، اجتماعا لأكثر من 40 دولة.وأوضح بيان بريطاني أنّ الاجتماع سيبحث الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز.ومن المتوقع أن تعرض الدول قدرات لإزالة الألغام والمرافقة والشرطة الجوية ضمن مهمة بحرية دفاعية، وتهدف إلى طمأنة السفن التجارية التي تحاول العبور عبر الممر المائي.وجاء الإعلان بعد ساعات على تحذير إيراني للندن وباريس من مغبة نشر قطع بحرية في المنطقة.

وأدى الرفض السريع من جانب الرئيس لرد مقترح السلام الأميركي إلى ارتفاع أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من أن يستمر الصراع المستمر منذ 10 أسابيع، مما يبقي حركة الملاحة متوقفة عبر مضيق هرمز.وذكر التلفزيون الرسمي أن طهران قدمت مطلباً بالتعويض عن أضرار الحرب وشددت على السيادة على مضيق هرمز.وذكرت وكالة "تسنيم الإيرانية" شبه الرسمية أن دعت إلى إنهاء حصارها البحري، وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع وإنهاء الحظر الأميركي على مبيعات النفط الإيراني.وفي غضون ساعات، رفض مقترح إيران في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "لا يعجبني هذا. غير مقبول على الإطلاق"، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.