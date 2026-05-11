امرأة من ركاب السفينة السياحية.. تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا

Advertisement

أظهرت فحوصات مخبرية إصابة فرنسية من الركاب الذين تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات السياحية "إم في هونديوس" بفيروس هانتا، على ما أعلنت وزيرة الصحة ستيفاني ريست اليوم، مشيرة إلى 22 حالة مخالطة مسجلة داخل ، بحسب وكالة "فرانس برس".ومن أصل الفرنسيين الخمسة الذين أُعيدوا ووُضعوا في ، ذكرت متحدثة لإذاعة "فرانس " أن "حالة امرأة تدهورت للأسف هذه الليلة وأظهرت الفحوصات إصابتها". ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعا جديدا بعد الظهر بهذا الشأن.