تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
حماس تعيد تأهيل قدراتها العسكرية في غزة.. وثيقة اسرائيلية تكشف التفاصيل
Lebanon 24
11-05-2026
|
03:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت القناة 13
الإسرائيلية
، الإثنين، عن وثيقة قدمت إلى القيادة السياسية
في إسرائيل
تفيد بسعي حركة
حماس
لتأهيل قدراتها في
قطاع غزة
، عبر تجهيز عبوات ناسفة وإعداد صواريخ، وتنفيذ تدريبات.
Advertisement
ووفق ما ذكرت القناة 13، فبينما يتركز الاهتمام الأمني على
إيران
ولبنان، تعمل حماس على إعادة تأهيل قدراتها في قطاع غزة.
بحسب المصدر ذاته، تكشف وثيقة قدمت للقيادة السياسية أن الحركة تُنتج مئات العبوات الناسفة وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات شهريا.
وفق الوثيقة، فالحركة تعمل إضافة إلى ذلك على جمع معلومات عن قوات الجيش
الإسرائيلي
العاملة في قطاع غزة، بل وتُجري تدريبات عسكرية ميدانية، على الرغم من الوجود الإسرائيلي.
وتعتقد
إسرائيل
أن هذه الإجراءات يمكن أن تكون بمثابة "قفزة إلى الأمام" في قدرة حماس على استخدام القوة وزاوية الدخول (طريقة أو اتجاه دخول القوات إلى منطقة معينة أثناء تنفيذ عملية عسكرية) استعدادا لمواجهة مناورات الجيش الإسرائيلي المستقبلية.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: مقتل رئيس قسم العمليات في الاستخبارات العسكرية التابعة لحماس إثر غارة على شمال غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل رئيس قسم العمليات في الاستخبارات العسكرية التابعة لحماس إثر غارة على شمال غزة
11/05/2026 13:06:04
11/05/2026 13:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إبستين المخفية.. وثيقة قضائية تعيد الجدل حول وفاته
Lebanon 24
رسالة إبستين المخفية.. وثيقة قضائية تعيد الجدل حول وفاته
11/05/2026 13:06:04
11/05/2026 13:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ضرباتنا تهدف إلى إضعاف قدرات القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية لحزب الله
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ضرباتنا تهدف إلى إضعاف قدرات القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية لحزب الله
11/05/2026 13:06:04
11/05/2026 13:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: حماس أوقفت حاليا حفر أنفاق جديدة في قطاع غزة
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: حماس أوقفت حاليا حفر أنفاق جديدة في قطاع غزة
11/05/2026 13:06:04
11/05/2026 13:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
المستقبل
قطاع غزة
إسرائيل
مني على
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
بـ"الهاون".. قصف إسرائيلي يستهدف قرية في سوريا
Lebanon 24
بـ"الهاون".. قصف إسرائيلي يستهدف قرية في سوريا
06:00 | 2026-05-11
11/05/2026 06:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تُعلن عن توقف كافة الموانئ العربية في الخليج عن العمل
Lebanon 24
إيران تُعلن عن توقف كافة الموانئ العربية في الخليج عن العمل
05:57 | 2026-05-11
11/05/2026 05:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقتل خامنئي.. تعديل دستوريّ في كوريا الشماليّة يخصّ النوويّ واغتيال كيم
Lebanon 24
بعد مقتل خامنئي.. تعديل دستوريّ في كوريا الشماليّة يخصّ النوويّ واغتيال كيم
05:34 | 2026-05-11
11/05/2026 05:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يمكن إيقاف البرنامج النووي الإيراني حقاً؟.. تقرير لـ"National Interest" يكشف
Lebanon 24
هل يمكن إيقاف البرنامج النووي الإيراني حقاً؟.. تقرير لـ"National Interest" يكشف
05:30 | 2026-05-11
11/05/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميغان ماركل مُرشّحة لبطولة فيلم كبير
Lebanon 24
ميغان ماركل مُرشّحة لبطولة فيلم كبير
05:25 | 2026-05-11
11/05/2026 05:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تُوفِيَ مع زوجته... من هو "المريض صفر" المُسبّب لتفشي فيروس "هانتا" القاتل؟
Lebanon 24
تُوفِيَ مع زوجته... من هو "المريض صفر" المُسبّب لتفشي فيروس "هانتا" القاتل؟
08:00 | 2026-05-10
10/05/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
Lebanon 24
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
10:00 | 2026-05-10
10/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
Lebanon 24
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
15:00 | 2026-05-10
10/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير جديد عن "إختفاء" مجتبى خامنئي... كيف يُعرقل إنهاء الحرب؟
Lebanon 24
تقرير جديد عن "إختفاء" مجتبى خامنئي... كيف يُعرقل إنهاء الحرب؟
07:00 | 2026-05-10
10/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب بلا قواعد".. تقرير يتحدث عن الأعمال التخريبية لإسرائيل في لبنان
Lebanon 24
"حرب بلا قواعد".. تقرير يتحدث عن الأعمال التخريبية لإسرائيل في لبنان
11:00 | 2026-05-10
10/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2026-05-11
بـ"الهاون".. قصف إسرائيلي يستهدف قرية في سوريا
05:57 | 2026-05-11
إيران تُعلن عن توقف كافة الموانئ العربية في الخليج عن العمل
05:34 | 2026-05-11
بعد مقتل خامنئي.. تعديل دستوريّ في كوريا الشماليّة يخصّ النوويّ واغتيال كيم
05:30 | 2026-05-11
هل يمكن إيقاف البرنامج النووي الإيراني حقاً؟.. تقرير لـ"National Interest" يكشف
05:25 | 2026-05-11
ميغان ماركل مُرشّحة لبطولة فيلم كبير
04:37 | 2026-05-11
رداً على المقترح الأميركي.. إيران: طالبنا بحقوقنا المشروعة وإنهاء الحرب
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
11/05/2026 13:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
11/05/2026 13:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
11/05/2026 13:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24