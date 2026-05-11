حماس تعيد تأهيل قدراتها العسكرية في غزة.. وثيقة اسرائيلية تكشف التفاصيل

كشفت القناة 13 ، الإثنين، عن وثيقة قدمت إلى القيادة السياسية تفيد بسعي حركة لتأهيل قدراتها في ، عبر تجهيز عبوات ناسفة وإعداد صواريخ، وتنفيذ تدريبات.

ووفق ما ذكرت القناة 13، فبينما يتركز الاهتمام الأمني على ولبنان، تعمل حماس على إعادة تأهيل قدراتها في قطاع غزة.



بحسب المصدر ذاته، تكشف وثيقة قدمت للقيادة السياسية أن الحركة تُنتج مئات العبوات الناسفة وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات شهريا.

وفق الوثيقة، فالحركة تعمل إضافة إلى ذلك على جمع معلومات عن قوات الجيش العاملة في قطاع غزة، بل وتُجري تدريبات عسكرية ميدانية، على الرغم من الوجود الإسرائيلي.



وتعتقد أن هذه الإجراءات يمكن أن تكون بمثابة "قفزة إلى الأمام" في قدرة حماس على استخدام القوة وزاوية الدخول (طريقة أو اتجاه دخول القوات إلى منطقة معينة أثناء تنفيذ عملية عسكرية) استعدادا لمواجهة مناورات الجيش الإسرائيلي المستقبلية.