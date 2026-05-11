وسط حرب لبنان.. مؤشرات عن "معارك مرتقبة" في غزة

وسط استمرار حرب ، تحدثت تقارير إسرائيلية عن إمكانية شن عمليات موسعة في ، وذلك إثر تقديرات تكشف عن إصرار حركة " " رفض نزع سلاحها، وانفتاحها بشكل لا يقل خطورة على تصعيد مع إسرائيل، تمثَّل في محاولات استنساخ تجربة مسيَّرات " " المفخخة في القطاع، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.وتقول تقارير إسرائيلية إنه مع تصاعد المواجهة مع حزب الله، تواجه إسرائيل منعطفًا حاسمًا في قطاع غزة، يواصل الجيش على إثره مراقبة ما إذا كانت حماس تعتزم الموافقة على نزع سلاحها، أو يتطلب الأمر تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق.ونقلت صحيفة " " عن مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي أن القوات تواجه كل تهديد حتى إذا كان في عمق غزة، مشيرًا إلى امتلاك الجيش الإسرائيلي الأدوات اللازمة من وقيادة التدريب العسكري.وأضاف قائلًا: "نحن على أبواب غزة، مستعدون لأي شيء، وننتظر قرار القيادة السياسية؛ ورغم أننا لم نرصد بعد مسيَّرات مفخخة، نحرص على مواجهة أي تهديد حتى ولو كان في عمق القطاع. يمكننا دائماً بذل المزيد، ولكن حيثما توجد تهديدات، نتحرك".