بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران

فرضت ، اليوم الإثنين، عقوبات على 12 فردًا وكيانًا على صلة بإيران، متهمةً إياهم بالضلوع في أنشطة عدائية شملت التخطيط لهجمات وتقديم خدمات مالية لجماعات تسعى إلى زعزعة الاستقرار في بريطانيا ودول أخرى.

وبحسب وكالة " "، تشمل ، وفق إشعار حكومي، تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع المعنيين من تولي مناصب إدارية.

وكانت المتحدة قد أعلنت، السبت، أنها ستنشر المدمرة "إتش إم إس دراغون" الموجودة حاليًا في البحر الأبيض المتوسط إلى ، تمهيدًا لمهمة في مضيق هرمز "عندما تسمح الظروف".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم قوله إن "التمركز المسبق للمدمرة إتش إم إس دراغون يأتي ضمن خطة مدروسة لضمان جاهزية المملكة المتحدة، بالتعاون مع تحالف متعدد الجنسيات بقيادة مشتركة مع ، لتأمين المضيق فور توافر الظروف المناسبة".