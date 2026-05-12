ترامب ممتعض من إيران وقاليباف يتوعد.. تقرير يكشف ما يجري في الكواليس

12-05-2026 | 01:07
مع مرور شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في الثامن من أبريل الماضي، يبدو أن الولايات المتحدة وإيران دخلتا في حالة جمود، بعد تعثر الاتفاق على مقترح ينهي الحرب قدمه الجانب الأميركي، ورد عليه الجانب الإيراني بشكل "سلبي وسيء جداً" وفق توصيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وحذّر ترامب أمس الإثنين من أن وقف إطلاق النار مع إيران أصبح "موضوعاً على أجهزة الإنعاش"، مؤكداً أنه لن يتراجع عن هدفه بالضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي. وقال للصحفيين في البيت الأبيض إن إيران تعتقد أنه سيفقد الصبر أو يشعر بالملل من الصراع، أو سيتعرض لضغوط لإنهائه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه أكد أنه لا توجد أي ضغوط، مشددا على أنه "سيحقق نصراً كاملاً."

كما اعتبر أن الرد الإيراني "الأضعف حاليا"، ووصفه ب "الحثالة".
في المقابل، حذّر مسؤول إيراني بارز الولايات المتحدة من التصعيد، إذ قال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف في منشور على منصة "إكس" مساء أمس: "قواتنا المسلحة مستعدة لتوجيه رد مستحق على أي عدوان."

أتى ذلك، بعدما ركز الرد الإيراني على المقترح الأميركي على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان حيث تتواجه إسرائيل مع حزب الله المدعوم من إيران.
كما طالبت طهران في ردها أيضا بالتعويض عن أضرار الحرب وشددت على "السيادة الإيرانية على مضيق هرمز" ودعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وإنهاء الحظر الأميركي على مبيعات النفط الإيراني.

وكان المقترح الأميركي ركز على إنهاء القتال قبل بدء المحادثات بشأن أكثر القضايا حساسية، ومنها البرنامج النووي الإيراني.
