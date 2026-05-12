ترامب ممتعض من إيران وقاليباف يتوعد.. تقرير يكشف ما يجري في الكواليس

وحذّر أمس الإثنين من أن وقف إطلاق النار مع أصبح "موضوعاً على أجهزة الإنعاش"، مؤكداً أنه لن يتراجع عن هدفه بالضغط على طهران للتخلي عن برنامجها . وقال للصحفيين في إن إيران تعتقد أنه سيفقد الصبر أو يشعر بالملل من الصراع، أو سيتعرض لضغوط لإنهائه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه أكد أنه لا توجد أي ضغوط، مشددا على أنه "سيحقق نصراً كاملاً."



أتى ذلك، بعدما ركز الرد الإيراني على المقترح الأميركي على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في حيث تتواجه مع المدعوم من إيران. في المقابل، حذّر مسؤول إيراني بارز الولايات المتحدة من التصعيد، إذ قال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف في منشور على منصة "إكس" مساء أمس: "قواتنا المسلحة مستعدة لتوجيه رد مستحق على أي عدوان."

كما طالبت طهران في ردها أيضا بالتعويض عن أضرار الحرب وشددت على "السيادة على مضيق هرمز" ودعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع وإنهاء الحظر الأميركي على مبيعات النفط الإيراني.



وكان المقترح الأميركي ركز على إنهاء القتال قبل بدء المحادثات بشأن أكثر حساسية، ومنها البرنامج النووي الإيراني.