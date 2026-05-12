تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ترامب ممتعض من إيران وقاليباف يتوعد.. تقرير يكشف ما يجري في الكواليس
Lebanon 24
12-05-2026
|
01:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع مرور شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في الثامن من أبريل الماضي، يبدو أن
الولايات المتحدة
وإيران دخلتا في حالة جمود، بعد تعثر الاتفاق على مقترح ينهي الحرب قدمه الجانب الأميركي، ورد عليه الجانب
الإيراني
بشكل "سلبي وسيء جداً" وفق توصيف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
Advertisement
وحذّر
ترامب
أمس الإثنين من أن وقف إطلاق النار مع
إيران
أصبح "موضوعاً على أجهزة الإنعاش"، مؤكداً أنه لن يتراجع عن هدفه بالضغط على طهران للتخلي عن برنامجها
النووي
. وقال للصحفيين في
البيت الأبيض
إن إيران تعتقد أنه سيفقد الصبر أو يشعر بالملل من الصراع، أو سيتعرض لضغوط لإنهائه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه أكد أنه لا توجد أي ضغوط، مشددا على أنه "سيحقق نصراً كاملاً."
كما اعتبر أن الرد الإيراني "الأضعف حاليا"، ووصفه ب "الحثالة".
في المقابل، حذّر مسؤول إيراني بارز الولايات المتحدة من التصعيد، إذ قال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف في منشور على منصة "إكس" مساء أمس: "قواتنا المسلحة مستعدة لتوجيه رد مستحق على أي عدوان."
أتى ذلك، بعدما ركز الرد الإيراني على المقترح الأميركي على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في
لبنان
حيث تتواجه
إسرائيل
مع
حزب الله
المدعوم من إيران.
كما طالبت طهران في ردها أيضا بالتعويض عن أضرار الحرب وشددت على "السيادة
الإيرانية
على مضيق هرمز" ودعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع
العقوبات
وإنهاء الحظر الأميركي على مبيعات النفط الإيراني.
وكان المقترح الأميركي ركز على إنهاء القتال قبل بدء المحادثات بشأن أكثر
القضايا
حساسية، ومنها البرنامج النووي الإيراني.
مواضيع ذات صلة
لماذا لم يقتل حراس ترامب مهاجم العشاء؟ تقرير يكشف الكواليس
Lebanon 24
لماذا لم يقتل حراس ترامب مهاجم العشاء؟ تقرير يكشف الكواليس
12/05/2026 11:34:52
12/05/2026 11:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يفقد اقتصاد إيران قدرته على الصمود؟ تقرير يكشف الكواليس
Lebanon 24
هل يفقد اقتصاد إيران قدرته على الصمود؟ تقرير يكشف الكواليس
12/05/2026 11:34:52
12/05/2026 11:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رغبة شعبية بريطانية بالعودة للاتحاد الأوروبي.. تقرير يكشف ما يجري في الكواليس
Lebanon 24
رغبة شعبية بريطانية بالعودة للاتحاد الأوروبي.. تقرير يكشف ما يجري في الكواليس
12/05/2026 11:34:52
12/05/2026 11:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تسعى لزيادة إنفاقها الدفاعي.. تقرير يكشف ما يجري في الكواليس
Lebanon 24
واشنطن تسعى لزيادة إنفاقها الدفاعي.. تقرير يكشف ما يجري في الكواليس
12/05/2026 11:34:52
12/05/2026 11:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الإيرانية
حزب الله
الإيراني
العقوبات
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقتل أكثر من 372 مدنيا أفغانيا في النزاع مع باكستان
Lebanon 24
مقتل أكثر من 372 مدنيا أفغانيا في النزاع مع باكستان
04:22 | 2026-05-12
12/05/2026 04:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل قمة بكين... الصين تؤكد رفضها تسليح تايوان من قبل واشنطن
Lebanon 24
قبيل قمة بكين... الصين تؤكد رفضها تسليح تايوان من قبل واشنطن
04:18 | 2026-05-12
12/05/2026 04:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو فريق الأحلام بالنسبة لترامب؟
Lebanon 24
من هو فريق الأحلام بالنسبة لترامب؟
04:07 | 2026-05-12
12/05/2026 04:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تخشى واشنطن الحرب المفتوحة مع إيران؟
Lebanon 24
لماذا تخشى واشنطن الحرب المفتوحة مع إيران؟
04:00 | 2026-05-12
12/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عند الحدود الاوكرانية.. فايروس هانتا ينتشر في صفوف حرس الحدود
Lebanon 24
عند الحدود الاوكرانية.. فايروس هانتا ينتشر في صفوف حرس الحدود
03:57 | 2026-05-12
12/05/2026 03:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
06:02 | 2026-05-11
11/05/2026 06:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
06:20 | 2026-05-11
11/05/2026 06:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
08:59 | 2026-05-11
11/05/2026 08:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من نازحين إلى "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة من نازحين إلى "حزب الله"
08:15 | 2026-05-11
11/05/2026 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
10:00 | 2026-05-11
11/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:22 | 2026-05-12
مقتل أكثر من 372 مدنيا أفغانيا في النزاع مع باكستان
04:18 | 2026-05-12
قبيل قمة بكين... الصين تؤكد رفضها تسليح تايوان من قبل واشنطن
04:07 | 2026-05-12
من هو فريق الأحلام بالنسبة لترامب؟
04:00 | 2026-05-12
لماذا تخشى واشنطن الحرب المفتوحة مع إيران؟
03:57 | 2026-05-12
عند الحدود الاوكرانية.. فايروس هانتا ينتشر في صفوف حرس الحدود
03:51 | 2026-05-12
إذا شن ترامب هجوما.. نائب إيراني يتوعد
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
12/05/2026 11:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
12/05/2026 11:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
12/05/2026 11:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24