الغواصة النووية السرية "أوهايو" تصل جبل طارق.. هذا ما يجب ان تعرفه عنها؟

أعلنت الأميركية، أن غواصة نووية تابعة للبحرية الأمريكية وصلت إلى ميناء جبل طارق. وقال الأسطول السادس التابع للبحرية أمس الاثنين إن "زيارة الميناء تظهر قدرة ومرونتها والتزامها المستمر تجاه حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

Advertisement

كما أوضحت قيادة الأسطول السادس أن غواصات فئة "أوهايو" تمثل منصات إطلاق غير قابلة للكشف للصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات، وتوفر للولايات المتحدة أكثر عناصرها قدرة على البقاء ضمن ما يعرف ب "الثالوث ".



في حين لم يتضح في البداية ما إذا كان إرسال الغواصة إلى الإقليم مرتبطا برفض المقترح الأميرطي لإنهاء الحرب التي تفجرت في 28 شباط الماضي.

لكن ما هي مميزات تلك الغواصة؟

تعد هذه الغواصات من أكثر أسلحة الجيش الأميركي سرية. إذ تصنف المواقع الدقيقة لهذه الغواصات، التي يمكن تجهيزها أيضاً برؤوس نووية، ضمن المعلومات السرية للغاية، وفق صحيفة "ذي هيل".



كما تحمل غواصات "أوهايو" صواريخ "ترايدنت 2 (دي5)"، القادرة على حمل عدة رؤوس نووية.

هذا وتتكوّن فئة "أوهايو" من 14 غواصة مزودة بصواريخ باليستية وأربع غواصات مزودة بصواريخ موجّهة.



كذلك تتميّز بقدرتها العالية على التخفي، كما تستطيع حمل صواريخ "ترايدنت 2" الباليستية وتنفيذ دوريات ردع ممتدة.