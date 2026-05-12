الغواصة النووية السرية "أوهايو" تصل جبل طارق.. هذا ما يجب ان تعرفه عنها؟

12-05-2026 | 01:20
الغواصة النووية السرية أوهايو تصل جبل طارق.. هذا ما يجب ان تعرفه عنها؟
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أن غواصة نووية تابعة للبحرية الأمريكية وصلت إلى ميناء جبل طارق. وقال الأسطول السادس التابع للبحرية أمس الاثنين إن "زيارة الميناء تظهر قدرة الولايات المتحدة ومرونتها والتزامها المستمر تجاه حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
كما أوضحت قيادة الأسطول السادس أن غواصات فئة "أوهايو" تمثل منصات إطلاق غير قابلة للكشف للصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات، وتوفر للولايات المتحدة أكثر عناصرها قدرة على البقاء ضمن ما يعرف ب "الثالوث النووي".

في حين لم يتضح في البداية ما إذا كان إرسال الغواصة إلى الإقليم البريطاني مرتبطا برفض إيران المقترح الأميرطي لإنهاء الحرب التي تفجرت في 28 شباط الماضي.
لكن ما هي مميزات تلك الغواصة؟
تعد هذه الغواصات من أكثر أسلحة الجيش الأميركي سرية. إذ تصنف المواقع الدقيقة لهذه الغواصات، التي يمكن تجهيزها أيضاً برؤوس نووية، ضمن المعلومات السرية للغاية، وفق صحيفة "ذي هيل".

كما تحمل غواصات "أوهايو" صواريخ "ترايدنت 2 (دي5)"، القادرة على حمل عدة رؤوس نووية.
هذا وتتكوّن فئة "أوهايو" من 14 غواصة مزودة بصواريخ باليستية وأربع غواصات مزودة بصواريخ موجّهة.

كذلك تتميّز بقدرتها العالية على التخفي، كما تستطيع حمل صواريخ "ترايدنت 2" الباليستية وتنفيذ دوريات ردع ممتدة.
أما غواصات "أوهايو" المزودة بصواريخ موجّهة، فيمكن أن تحمل أكثر من 150 صاروخ "توماهوك" على متنها.

هذا ورأى بعض المراقبين أن الإفصاح عن موقع تلك الغواصة على غير ما جرت العادة، حمل رسالة تحذير قوية إلى طهران. لا سيما بعد أن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح بلاده لإنهاء الحرب بـ "السيء جداً والأحمق"، وفق تعبيره.

فيما كشف مسؤولون أميركيون مطلعون بأن ترامب قد يستأنف العمليات العسكرية ضد إيران، بعدما نفد صبره.
