حول العالم.. هذا هو عدد الفلسطينيين

12-05-2026 | 11:48
حول العالم.. هذا هو عدد الفلسطينيين
أفادت وكالة "الأناضول" بأن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أعلن، الثلاثاء، أن عدد الفلسطينيين حول العالم بلغ نحو 15.5 مليون نسمة، بينهم 7.4 مليون يعيشون في فلسطين التاريخية.
وفي بيان لمناسبة الذكرى الـ78 للنكبة، أوضح الجهاز أن نحو 8.1 مليون فلسطيني يعيشون في دول الشتات.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني نزحوا داخل غزة والضفة الغربية المحتلة، نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع واستمرار التوسع الاستيطاني.

وفي غزة، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل 2.2 مليون كانوا يعيشون في القطاع قبل الحرب، فيما يقيم كثيرون حالياً في الخيام والملاجئ والمدارس.

كما نزح نحو 40 ألف فلسطيني من مخيمات شمال الضفة الغربية، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة.

وبحسب البيان، واصلت إسرائيل توسيع نشاطها الاستيطاني غير الشرعي في الضفة الغربية، حيث بلغ عدد المستوطنات والقواعد والمواقع غير الشرعية 645 بحلول نهاية عام 2025.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وصل إلى نحو 778567 بنهاية عام 2024، يتركز 42.8% منهم في القدس الشرقية المحتلة.

كما استولت السلطات الإسرائيلية على أكثر من 5571 دونماً من الأراضي الفلسطينية في عام 2025، عبر أوامر استيلاء ومصادرة وإعلانات "أراضي دولة".

ووثق الجهاز أكثر من 61 ألف اعتداء نفذتها القوات الإسرائيلية والمستوطنون في الضفة الغربية بين عامي 2022 و2025، ما أدى إلى اقتلاع وتجريف أكثر من 81 ألف شجرة، معظمها من الزيتون.

وفي غزة، قال الجهاز إن الحرب دمّرت بالكامل أكثر من 102 ألف مبنى، وألحقت أضراراً كلية أو جزئية بأكثر من 330 ألف وحدة سكنية، إلى جانب دمار واسع في البنى التحتية والمرافق الصحية والمدارس.

وبحسب التقرير، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 72 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأصاب أكثر من 172 ألفاً آخرين منذ تشرين الأول 2023.
