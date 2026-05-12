آلاء مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئا؟

Advertisement

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المفقودة آلاء (مواليد عام 2010، فلسطينيّة الجنسيّة) التي غادرت بتاريخ 27-04-2026 منزل ذويها الكائن في محلّة عرب الفضل في بلدة – ، ولم تَعُد لغاية تاريخه.وطلبت من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمفرزة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرقمّين: 807063- 08 أو 807064-08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.