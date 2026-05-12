عربي-دولي
استقالة رابعة في حكومة كير ستارمر
Lebanon 24
12-05-2026
|
12:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
وزير الدولة
بوزارة الصحة
البريطانية
، زبير أحمد، استقالته من منصبه، ليصبح رابع الوزراء المستقيلين، بعد وزيرة الحماية جيس فيليبس، ووزيرة المجتمعات المحلية مياتا فاهنبوليه، ووكيلة
وزارة العدل
أليكس ديفيز
جونز
، في حكومة
كير ستارمر
.
وقال زبير أحمد، عبر منصة "إكس": "من الواضح أنه أيا كان حجم الإنجازات والتقدم الذي يحققه الفرد، فإنها آخذة في التضاؤل والتقوض بسبب الافتقار إلى قيادة قائمة على القيم".
وأضاف: "لقد بات من الواضح خلال الأيام الأخيرة أن الرأي العام في أنحاء
المملكة
المتحدة فقد بشكل لا رجعة فيه الثقة بكم بوصفكم رئيساً للوزراء"، في إشارة إلى ستارمر.
وبدا أن قبضة رئيس الوزراء
البريطاني
على السلطة بدأت تضعف، بعدما حثه وزراء في الحكومة على وضع جدول زمني لمغادرته، فيما دعا أكثر من 70 نائباً من
حزب العمال
علناً إلى تنحيه، فيما أعلنت مياتا فاهنبوليه، وزيرة المجتمعات المحلية في الحكومة، استقالتها داعيةً رئيس الوزراء إلى الاستقالة.
