البابا لاوون الرابع عشر يمنح سفير إيران لدى الفاتيكان أرفع وسام

منح البابا لوون سفير لدى مختاري أرفع وسام في الفاتيكان، بحسب " ".يصنف الوسام البابوي "Ordine Piano" كوسام استحقاق من الكرسي الرسولي، أسسه البابا بيوس التاسع عام 1847.ويُعتبر هذا الوسام من أرفع الأوسمة الفرسانية في الفاتيكان، وعادة ما يُمنح للسفراء والشخصيات البارزة الذين ساهموا في تعزيز العلاقات الديبلوماسية وخدمة قضايا السلام والحوار.