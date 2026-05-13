صحة

تحذير مُثير للقلق... فيروسات خطيرة قد تنتشر في السنوات المُقبلة بوتيرة سريعة

Lebanon 24
13-05-2026 | 08:00
تحذير مُثير للقلق... فيروسات خطيرة قد تنتشر في السنوات المُقبلة بوتيرة سريعة
ذكر موقع "روسيا اليوم" أن المخاوف العلمية تتزايد من اتساع نطاق انتشار الفيروسات التي تنقلها القوارض، مثل فيروس هانتا وفيروسات أرينا، مع تسارع تأثيرات تغير المناخ.
ونتيجة ذلك، قد يتعرّض ملايين الأشخاص في مناطق جديدة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة قد تصل إلى الحمى النزفية والوفاة.

وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة npj Viruses، حذّر باحثون من أن تغير المناخ قد يؤدي خلال العقود المقبلة إلى زيادة تفشي فيروسات أرينا، وهي مجموعة من الفيروسات التي تنتقل أساسا من القوارض إلى البشر.

وأوضح الباحثون أنهم درسوا تأثير التغيرات المناخية واستخدام الأراضي على ستة أنواع من الفئران والجرذان المرتبطة بهذه الفيروسات، وتوصلوا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير معدلات هطول الأمطار والتوسع الزراعي والعمراني، كلها عوامل تزيد من احتمالات انتقال العدوى إلى البشر.

وقال براناف كولكارني، أحد معدي الدراسة، إن تغير المناخ يعيد تشكيل خريطة انتشار القوارض الحاملة للفيروسات، ما قد ينقل خطر التفشي إلى مناطق جديدة ويهدد ملايين الأشخاص في أمريكا الجنوبية.
 
كما أشار الباحثون إلى أن هذه الفيروسات قد تسبب حمى نزفية حادة، مع ارتفاع معدلات دخول المستشفيات، ونسب وفيات تتراوح بين 5 و30%.

وأكد فريق الدراسة أن النتائج تبرز الحاجة الملحة إلى تطوير سياسات صحية عامة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى تعزيز مراقبة المناطق المتوقع ارتفاع خطر الإصابة فيها مستقبلا، بهدف الحد من انتشار الأمراض قبل تحولها إلى أزمات صحية واسعة النطاق.

وجاء هذا التحذير بالتزامن مع تفشي فيروس هانتا على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، التي أبحرت من الأرجنتين وعلى متنها نحو 150 شخصا، حيث تسبب الفيروس في وفاة ثلاثة ركاب، فيما جرى تسجيل أكثر من 10 إصابات حتى الآن.

ويسارع مسؤولون صحيون في عدة دول إلى احتواء التفشي، خاصة أن الفيروس قد يبقى كامنا في جسم المصاب لفترة تتراوح بين أسبوع وثمانية أسابيع قبل ظهور الأعراض.
