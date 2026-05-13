تحذير مُثير للقلق... فيروسات خطيرة قد تنتشر في السنوات المُقبلة بوتيرة سريعة

ذكر موقع " " أن المخاوف العلمية تتزايد من اتساع نطاق انتشار الفيروسات التي تنقلها القوارض، مثل هانتا وفيروسات أرينا، مع تسارع تأثيرات تغير المناخ.

ونتيجة ذلك، قد يتعرّض ملايين الأشخاص في مناطق جديدة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة قد تصل إلى الحمى النزفية والوفاة.



وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة npj Viruses، حذّر باحثون من أن تغير المناخ قد يؤدي خلال العقود المقبلة إلى زيادة تفشي فيروسات أرينا، وهي مجموعة من الفيروسات التي تنتقل أساسا من القوارض إلى البشر.



وأوضح الباحثون أنهم درسوا تأثير التغيرات المناخية واستخدام الأراضي على ستة أنواع من الفئران والجرذان المرتبطة بهذه الفيروسات، وتوصلوا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير معدلات هطول الأمطار والتوسع الزراعي والعمراني، كلها عوامل تزيد من احتمالات انتقال العدوى إلى البشر.



وقال براناف كولكارني، أحد معدي الدراسة، إن تغير المناخ يعيد تشكيل خريطة انتشار القوارض الحاملة للفيروسات، ما قد ينقل خطر التفشي إلى مناطق جديدة ويهدد ملايين الأشخاص في الجنوبية.