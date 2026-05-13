عربي-دولي
إطلاق نار في مجلس الشيوخ الفلبيني.. إليكم ما جرى
Lebanon 24
13-05-2026
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
سُمع دوي إطلاق نار داخل
مجلس الشيوخ
الفلبيني حيث كان يختبئ السيناتور باتو ديلا روزا، المطلوب من
المحكمة الجنائية الدولية
، داخل المبنى.
وأفاد صحافيون أن صوت ما لا يقل عن خمس طلقات تسبب في فرارهم بحثا عن مكان آمن، وذلك بعد دقائق من صعود جنود يحملون بنادق ومعدات واقية إلى المبنى التشريعي، وفق ما نقله موقع philstar الإخباري الفلبيني.
من جانبه، أعلن مسؤول في مجلس الشيوخ الفلبيني أن لا إصابات جراء إطلاق النار والمبنى آمن الآن.
وكان السيناتور رونالد ديلا روزا، المسؤول السابق عن حملة "الحرب على المخدرات" في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، قد تحصّن داخل المبنى منذ يوم الاثنين، ودعا الجيش إلى وقف محاولات اعتقاله ونقله جوا إلى
هولندا
للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال رئيس مجلس الشيوخ
آلان
بيتر كايتانو، الحليف لديلا روزا، في بث مباشر على صفحته على
فيسبوك
: "نحن تحت الهجوم"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
كما شوهد السيناتور روبن باديا، وهو حليف آخر لديلا روزا، وهو يصعد الدرج ويطلب من الصحافيين مغادرة المنطقة.
في حين، لم يعرف مكان ديلا روزا بالتحديد إلا أن صوراً نشرتها وكالات الأنباء العالمية أظهرت السيناتور الفلبيني وهو تحت الحماية وحوله عدد من الأشخاص والصحافيين. (العربية)
المحكمة الجنائية الدولية، في مدينة باساي بالفلبين، 13
مايو
2026
رويترز
مسؤول في مجلس الشيوخ الفلبيني: لا إصابات جراء إطلاق النار والمبنى آمن الآن
الخارجية الفلبينية: إيران ستسمح بمرور شحنات النفط التي ترفع العلم الفلبيني عبر مضيق هرمز
قمة ترامب ـ شي.. أوروبا تراقب من موقع الخاسر المحتمل
قيمتها 300 دولار... هكذا تُهدّد طائرات "حزب الله" الجيش الإسرائيليّ
بعد أيام من وفاة والده.. ابن الراحل هاني شاكر يكسر صمته (صورة)
الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ
زوارق شبحية وأجهزة تنصت.. تفاصيل "غزوة" إيرانية كادت تشعل الخليج
تقرير: كيف يمكن للبنان أن يخرج نهائياً من فلك إيران؟
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
