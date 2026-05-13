تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إطلاق نار في مجلس الشيوخ الفلبيني.. إليكم ما جرى

Lebanon 24
13-05-2026 | 09:15
A-
A+
إطلاق نار في مجلس الشيوخ الفلبيني.. إليكم ما جرى
إطلاق نار في مجلس الشيوخ الفلبيني.. إليكم ما جرى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سُمع دوي إطلاق نار داخل مجلس الشيوخ الفلبيني حيث كان يختبئ السيناتور باتو ديلا روزا، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، داخل المبنى.
Advertisement
 
وأفاد صحافيون أن صوت ما لا يقل عن خمس طلقات تسبب في فرارهم بحثا عن مكان آمن، وذلك بعد دقائق من صعود جنود يحملون بنادق ومعدات واقية إلى المبنى التشريعي، وفق ما نقله موقع philstar الإخباري الفلبيني.

من جانبه، أعلن مسؤول في مجلس الشيوخ الفلبيني أن لا إصابات جراء إطلاق النار والمبنى آمن الآن.

وكان السيناتور رونالد ديلا روزا، المسؤول السابق عن حملة "الحرب على المخدرات" في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، قد تحصّن داخل المبنى منذ يوم الاثنين، ودعا الجيش إلى وقف محاولات اعتقاله ونقله جوا إلى هولندا للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
 
وقال رئيس مجلس الشيوخ آلان بيتر كايتانو، الحليف لديلا روزا، في بث مباشر على صفحته على فيسبوك: "نحن تحت الهجوم"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما شوهد السيناتور روبن باديا، وهو حليف آخر لديلا روزا، وهو يصعد الدرج ويطلب من الصحافيين مغادرة المنطقة.

في حين، لم يعرف مكان ديلا روزا بالتحديد إلا أن صوراً نشرتها وكالات الأنباء العالمية أظهرت السيناتور الفلبيني وهو تحت الحماية وحوله عدد من الأشخاص والصحافيين. (العربية) 
 
السيناتور الفلبيني رونالد ديلا روزا، وُضع تحت الحماية في ظل مذكرة توقيف صادرة عن <a class='entities-links' href='/entity/1123581806/المحكمة-الجنائية/ar/1?utm_term=PublicFigures-المحكمة-الجنائية&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-المحكمة-الجنائية&id=22020&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=المحكمة الجنائية الدولية، في مدينة باساي بالفلبين، 13 مايو 2026 رويترز" style="width: 100%; height: 100%;" />

مواضيع ذات صلة
مسؤول في مجلس الشيوخ الفلبيني: لا إصابات جراء إطلاق النار والمبنى آمن الآن
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 19:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": سماع دوي إطلاق نار في محيط مجلس الشيوخ الفلبيني تزامنت مع دعوات للمحيطين به بالاحتماء
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 19:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلبينية: إيران ستسمح بمرور شحنات النفط التي ترفع العلم الفلبيني عبر مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 19:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفاصيل.. اليكم ما جرى في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 19:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24

المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية

الجنائية الدولية

مجلس الشيوخ

فيسبوك

رويترز

هولندا

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:40 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:24 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:16 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:13 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:40 | 2026-05-13
Lebanon24
12:38 | 2026-05-13
Lebanon24
12:24 | 2026-05-13
Lebanon24
12:16 | 2026-05-13
Lebanon24
12:13 | 2026-05-13
Lebanon24
11:49 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24