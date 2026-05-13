إطلاق نار في مجلس الشيوخ الفلبيني.. إليكم ما جرى

سُمع دوي إطلاق نار داخل الفلبيني حيث كان يختبئ السيناتور باتو ديلا روزا، المطلوب من ، داخل المبنى.

وأفاد صحافيون أن صوت ما لا يقل عن خمس طلقات تسبب في فرارهم بحثا عن مكان آمن، وذلك بعد دقائق من صعود جنود يحملون بنادق ومعدات واقية إلى المبنى التشريعي، وفق ما نقله موقع philstar الإخباري الفلبيني.



من جانبه، أعلن مسؤول في مجلس الشيوخ الفلبيني أن لا إصابات جراء إطلاق النار والمبنى آمن الآن.



وكان السيناتور رونالد ديلا روزا، المسؤول السابق عن حملة "الحرب على المخدرات" في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، قد تحصّن داخل المبنى منذ يوم الاثنين، ودعا الجيش إلى وقف محاولات اعتقاله ونقله جوا إلى للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ بيتر كايتانو، الحليف لديلا روزا، في بث مباشر على صفحته على : "نحن تحت الهجوم"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



كما شوهد السيناتور روبن باديا، وهو حليف آخر لديلا روزا، وهو يصعد الدرج ويطلب من الصحافيين مغادرة المنطقة.



في حين، لم يعرف مكان ديلا روزا بالتحديد إلا أن صوراً نشرتها وكالات الأنباء العالمية أظهرت السيناتور الفلبيني وهو تحت الحماية وحوله عدد من الأشخاص والصحافيين. (العربية)