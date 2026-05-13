بعد عبورها هرمز.. ناقلة نفط صينية ترسو في خليج عُمان

كشفت بيانات لتتبع السفن صادرة عن مجموعة بورصات لندن وشركة "كبلر"، أن ناقلة نفط صينية

Advertisement عملاقة تحمل نحو مليوني برميل من الخام عبرت، اليوم الأربعاء، مضيق هرمز، بعدما بقيت عالقة في الخليج لأكثر من شهرين على خلفية الحرب بين وإيران.

وبحسب البيانات، فإن الناقلة "يوان هوا هو" ترسو حالياً قبالة خليج عُمان، بالقرب من المنطقة التي فرضت فيها البحرية الأميركية حصاراً على سفن إيرانية.

ويأتي عبور الناقلة بالتزامن مع ترقب لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد زيارة أجراها عباس عراقجي إلى بكين الأسبوع الماضي.

كما أظهرت بيانات التتبع أن هذه الرحلة تُعد ثالث عملية عبور معروفة لناقلة نفط صينية عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب الأميركية على في 28 شباط.

وأفادت مصادر مطلعة بأن إيران عززت، على ما يبدو، نفوذها في المضيق خلال الأيام الأخيرة، بعدما توصلت إلى اتفاقات مع العراق وباكستان لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة.

وأضافت المصادر أن دولاً أخرى تدرس إمكانية عقد تفاهمات مماثلة، ما قد يساهم في تكريس نفوذ طهران على هذا الممر المائي الحيوي.