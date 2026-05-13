بعد عبورها هرمز.. ناقلة نفط صينية ترسو في خليج عُمان

13-05-2026 | 11:03
بعد عبورها هرمز.. ناقلة نفط صينية ترسو في خليج عُمان
كشفت بيانات لتتبع السفن صادرة عن مجموعة بورصات لندن وشركة "كبلر"، أن ناقلة نفط صينية

عملاقة تحمل نحو مليوني برميل من الخام العراقي عبرت، اليوم الأربعاء، مضيق هرمز، بعدما بقيت عالقة في الخليج لأكثر من شهرين على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب البيانات، فإن الناقلة "يوان هوا هو" ترسو حالياً قبالة خليج عُمان، بالقرب من المنطقة التي فرضت فيها البحرية الأميركية حصاراً على سفن إيرانية.

ويأتي عبور الناقلة بالتزامن مع ترقب لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد زيارة أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين الأسبوع الماضي.

كما أظهرت بيانات التتبع أن هذه الرحلة تُعد ثالث عملية عبور معروفة لناقلة نفط صينية عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط.

 

وأفادت مصادر مطلعة بأن إيران عززت، على ما يبدو، نفوذها في المضيق خلال الأيام الأخيرة، بعدما توصلت إلى اتفاقات مع العراق وباكستان لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة.

وأضافت المصادر أن دولاً أخرى تدرس إمكانية عقد تفاهمات مماثلة، ما قد يساهم في تكريس نفوذ طهران على هذا الممر المائي الحيوي.

وتملك وحدة هاينان التابعة لشركة (كوسكو شيبينج إنرجي ترانسبورتشن) الناقلة الصينية العملاقة وتشغلها، أما شركة يونيبك الصينية لتجارة النفط وهي الذراع التجارية لشركة سينوبك النفطية الحكومية الصينية، فهي الجهة المستأجرة للناقلة. 


وأظهرت بيانات التتبع أن الناقلة حمّلت نحو مليوني برميل من خام البصرة المتوسط من ميناء البصرة العراقي مطلع آذار، وتقطعت بها السبل داخل الخليج منذ ذلك الحين قبل أن تتجه إلى آسيا.


وتسنَّى لناقلتي النفط العملاقتين (كوسبيرل ليك) و(هي رونغ هاي) اللتين ترفعان علم الصين عبور المضيق في 11 نيسان.


وأظهر تحليل أقمار صناعية من شركة سين ماكس، المتخصصة في تحليل البيانات، وبيانات منفصلة من منصة مارين ترافيك أن ناقلة مركبات تحمل اسم (شيانغ جيانغ كو) عبرت المضيق خلال الساعات الاثني عشر الماضية. وتشغل الناقلة مجموعة (شين يين تشوانغ يوان 6 تيانجين) المسجلة في سنغافورة. (آرم نيوز) 
بلومبرغ: رصد ناقلة نفط صينية عملاقة تحاول الخروج من الخليج عبر مضيق هرمز
إعلام صيني: تعرض أول ناقلة نفط صينية للهجوم في مضيق هرمز يوم 4 أيار
رويترز عن بيانات شحن: ناقلة نفط مملوكة لشركة صينية عبرت مضيق هرمز اليوم رغم الحصار الأميركي
رويترز عن بيانات ملاحية: ناقلة نفط صينية خاضعة لعقوبات أميركية تعبر مضيق هرمز
