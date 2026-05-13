تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أميركا توقّع "اتفاقيات إطارية" مع شركات تجارية لتعزيز ترسانتها الهجومية

Lebanon 24
13-05-2026 | 11:49
A-
A+
أميركا توقّع اتفاقيات إطارية مع شركات تجارية لتعزيز ترسانتها الهجومية
أميركا توقّع اتفاقيات إطارية مع شركات تجارية لتعزيز ترسانتها الهجومية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أبرمت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" اتفاقيات إطارية جديدة مع مجموعة من الشركات الجديدة الرائدة والمبتكرة في المجال التجاري، بهدف توسيع قدرات الجيش الأميركي الهجومية بشكل كبير.  
Advertisement

وبحسب بيان نشره موقع وزارة الحرب، الأربعاء، ستُطلق الاتفاقيات المبرمة مع شركات: "أندوريل"، و"كواسباير"، و"ليدوس"، و"زون 5"، برنامج الصواريخ المُعبأة في حاويات منخفضة التكلفة (LCCM)، بينما تُعزز اتفاقية موازية مع شركة "كاستيليون" مبادرة لتوسيع نطاق حلول فرط صوتية منخفضة التكلفة. 

وستُمكّن هذه الاتفاقيات القوات المشتركة من نشر صواريخ فعّالة، وبأسعار معقولة على نطاق واسع، استجابةً مباشرةً لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب، ووزير الحرب بيت هيغسيث، بتعزيز الجيش الأميركي بترسانة فتاكة لا لبس فيها. 

وستُحفز الأطر الجديدة لبرنامج LCCM حملة تجريبية وتقييمية سريعة، ستتوج بتقييم للجدوى العسكرية من قِبل مكونات الخدمة الراعية.

وبحسب البيان، صُممت هذه الاتفاقيات لتواكب سرعة الصناعة التجارية، وتُحدد شروط عقود الإنتاج المستقبلية ذات الأسعار الثابتة.

ويُمكّن هذا الجهد الوزارة من شراء أكثر من 10,000 صاروخ كروز منخفض التكلفة ضمن هذه المحافظ الاستثمارية في غضون 3 سنوات فقط، بدءًا من عام 2027.

وتعمل الوزارة على تهيئة مسار لإنتاج سريع ومتكرر لقدرات هجومية فتاكة بكميات كبيرة. كما تشمل الاتفاقيات تكاليف ثابتة للمواد لكل وحدة إنتاجية خلال الأعوام من 2027 إلى 2029.

وفي الوقت نفسه، بمجرد أن تُنهي شركة "كاستيليون" اختباراتها وتحققها من صحة عملياتها، ستمنح الوزارة عقد شراء متعدد السنوات لمدة عامين لما لا يقل عن 500 صاروخ بلاك بيرد سنويًا، مع خيارات للتمديد لمدة تصل إلى 5 سنوات.

ولتشجيع توسع منشأة "كاستيليون" ذاتيًا، تسعى الوزارة جاهدةً إلى الحصول على التفويض والتمويل اللازمين لشراء آلاف الصواريخ فرط الصوتية الإضافية. 

ومن خلال هذه الاتفاقيات الإطارية، سيصل العديد من هؤلاء الموردين الجدد إلى مستوى الإنتاج دون استثمار مباشر من الوزارة، مما يعكس نموذجًا جديدًا للشراكة التجارية يُكافئ السرعة والابتكار واستثمارات القطاع الخاص.

وقال البيان إن مكتب وكيل وزارة الحرب للبحوث والهندسة سيقود حملة التجارب والتقييم لبرنامج LCCM، بينما سيتولّى قسم الأسلحة التابع لإدارة برنامج اقتناء الجيش دور الشريك الانتقالي والجهة الرائدة في مجال الاقتناء.

ولإطلاق هذه المبادرة، ستقوم الوزارة بشراء صواريخ تجريبية من جميع شركات LCCM الأربع ابتداءً من حزيران المقبل، مما يمهد الطريق لمرحلة التقييم في البرنامج.

 وقال وكيل وزارة الحرب للبحوث والهندسة، إميل مايكل: "سنوفر كميات كبيرة، وبأسعار معقولة، لجنودنا بسرعة غير مسبوقة. وبالتزامن مع تحديد طلب واضح، تُلزم هذه الاتفاقيات الإطارية الصناعة الأميركية بالتسليم في الوقت المحدد وضمن التكلفة، والاستثمار في البحث والتطوير والمرافق. ويتماشى هذا النمط التجاري للشراكة تمامًا مع إستراتيجية تحويل عمليات الاستحواذ التي وضعها الوزير هيغسيث". (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
"قطر للطاقة" توقع اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل اللاذقية
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 22:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سويسرا توقع اتفاقية لحماية الاستثمارات مع السعودية
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 22:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر يوقع اتفاقية بـ 200 مليون دولار لدعم "برنامج أمان" الاجتماعي
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 22:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين أميركيين: إيران لا تزال تمتلك نحو 40% من ترسانتها من المسيّرات الهجومية
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 22:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

دونالد ترامب

الأمريكية

المستقبل

دونالد

الراعي

التزام

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:39 | 2026-05-13
Lebanon24
14:12 | 2026-05-13
Lebanon24
14:00 | 2026-05-13
Lebanon24
13:53 | 2026-05-13
Lebanon24
13:46 | 2026-05-13
Lebanon24
13:43 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24