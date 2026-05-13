أميركا توقّع "اتفاقيات إطارية" مع شركات تجارية لتعزيز ترسانتها الهجومية

وبحسب بيان نشره موقع وزارة الحرب، الأربعاء، ستُطلق الاتفاقيات المبرمة مع شركات: "أندوريل"، و"كواسباير"، و"ليدوس"، و"زون 5"، برنامج الصواريخ المُعبأة في حاويات منخفضة التكلفة (LCCM)، بينما تُعزز اتفاقية موازية مع شركة "كاستيليون" مبادرة لتوسيع نطاق حلول فرط صوتية منخفضة التكلفة.وستُمكّن هذه الاتفاقيات القوات المشتركة من نشر صواريخ فعّالة، وبأسعار معقولة على نطاق واسع، استجابةً مباشرةً لتوجيهات ، ووزير الحرب بيت هيغسيث، بتعزيز الجيش الأميركي بترسانة فتاكة لا لبس فيها.وستُحفز الأطر الجديدة لبرنامج LCCM حملة تجريبية وتقييمية سريعة، ستتوج بتقييم للجدوى العسكرية من قِبل مكونات الخدمة الراعية.وبحسب البيان، صُممت هذه الاتفاقيات لتواكب سرعة الصناعة التجارية، وتُحدد شروط عقود الإنتاج المستقبلية ذات الأسعار الثابتة.ويُمكّن هذا الجهد الوزارة من شراء أكثر من 10,000 صاروخ كروز منخفض التكلفة ضمن هذه المحافظ الاستثمارية في غضون 3 سنوات فقط، بدءًا من عام 2027.وتعمل الوزارة على تهيئة مسار لإنتاج سريع ومتكرر لقدرات هجومية فتاكة بكميات كبيرة. كما تشمل الاتفاقيات تكاليف ثابتة للمواد لكل وحدة إنتاجية خلال الأعوام من 2027 إلى 2029.وفي الوقت نفسه، بمجرد أن تُنهي شركة "كاستيليون" اختباراتها وتحققها من صحة عملياتها، ستمنح الوزارة عقد شراء متعدد السنوات لمدة عامين لما لا يقل عن 500 صاروخ بلاك بيرد سنويًا، مع خيارات للتمديد لمدة تصل إلى 5 سنوات.ولتشجيع توسع منشأة "كاستيليون" ذاتيًا، تسعى الوزارة جاهدةً إلى الحصول على التفويض والتمويل اللازمين لشراء آلاف الصواريخ فرط الصوتية الإضافية.ومن خلال هذه الاتفاقيات الإطارية، سيصل العديد من هؤلاء الموردين الجدد إلى مستوى الإنتاج دون استثمار مباشر من الوزارة، مما يعكس نموذجًا جديدًا للشراكة التجارية يُكافئ السرعة والابتكار واستثمارات القطاع الخاص.وقال البيان إن مكتب وكيل وزارة الحرب للبحوث والهندسة سيقود حملة التجارب والتقييم لبرنامج LCCM، بينما سيتولّى قسم الأسلحة التابع لإدارة برنامج اقتناء الجيش دور الشريك الانتقالي والجهة الرائدة في مجال الاقتناء.ولإطلاق هذه المبادرة، ستقوم الوزارة بشراء صواريخ تجريبية من جميع شركات LCCM الأربع ابتداءً من حزيران المقبل، مما يمهد الطريق لمرحلة التقييم في البرنامج.وقال وكيل وزارة الحرب للبحوث والهندسة، إميل مايكل: "سنوفر كميات كبيرة، وبأسعار معقولة، لجنودنا بسرعة غير مسبوقة. وبالتزامن مع تحديد طلب واضح، تُلزم هذه الاتفاقيات الإطارية الصناعة الأميركية بالتسليم في الوقت المحدد وضمن التكلفة، والاستثمار في البحث والتطوير والمرافق. ويتماشى هذا النمط التجاري للشراكة تمامًا مع إستراتيجية تحويل عمليات الاستحواذ التي وضعها الوزير هيغسيث". (آرم نيوز)