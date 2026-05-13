تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

16 أيار... مهلة أميركية تهدد شريان النفط الروسي إلى الهند

Lebanon 24
13-05-2026 | 12:13
A-
A+
16 أيار... مهلة أميركية تهدد شريان النفط الروسي إلى الهند
16 أيار... مهلة أميركية تهدد شريان النفط الروسي إلى الهند photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواجه مصافي النفط الهندية احتمال تقليص وارداتها من الخام الروسي، إذا لم تمدد الولايات المتحدة الإعفاء من العقوبات على موسكو بعد 16 أيار، في وقت تضغط فيه حرب إيران على إمدادات الطاقة العالمية.
Advertisement

ولم توضح واشنطن بعد ما إذا كانت ستجدد الإعفاء الذي يسمح لدول بينها الهند بمواصلة شراء النفط الروسي، وفق أشخاص مطلعين على توقعات شركات التكرير الهندية.

وبحسب هؤلاء، فإن عدم تمديد الإعفاء قد يدفع المصافي الهندية إلى البحث عن شحنات بديلة أعلى سعراً من السوق الفورية ومناطق أخرى.

ومنذ بداية أيار، بلغت واردات الهند من النفط الروسي مستوى قياسياً عند 2.3 مليون برميل يومياً، وفق بيانات "كبلر"، مستفيدة من الإعفاء الذي سمح بدخول شحنات كان قد جرى تحميلها سابقاً.

لكن في حال عدم ظهور ناقلات جديدة محملة بالخام الروسي في طريقها إلى الهند، قد تنخفض واردات الشهر كاملاً إلى 1.9 مليون برميل يومياً.

وتأتي هذه التطورات في ظل اضطرابات سوق النفط بفعل حرب إيران، التي عرقلت وصول شحنات كبيرة من الخليج العربي إلى مشترين رئيسيين، بينهم الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم.

وقبيل انتهاء الإعفاء، اشترت شركتا "إنديان أويل" و"بهارات بتروليوم" خاماً من غرب أفريقيا والولايات المتحدة هذا الأسبوع، وفق تجار مطلعين، على أن تُحمّل الشحنات في أقرب وقت خلال الشهر الحالي.

كما بدأت "بهارات بتروليوم" دراسة اتفاقيات توريد قصيرة الأجل من أذربيجان ودول أفريقية، بهدف تنويع مصادرها وتقليل الاعتماد على الخليج العربي.

وكانت القيود الأميركية على النفط الروسي جزءاً من الضغط على موسكو بسبب حرب أوكرانيا، قبل أن تخفف واشنطن بعض هذه القيود في ظل تداعيات حرب إيران وتعطل حركة نقل النفط عبر مضيق هرمز.
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ: الهند تشتري نحو 60 مليون برميل من النفط الروسي للتسليم الشهر المقبل
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 22:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تهدد برسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي قبل مهلة 4 تموز
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 22:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند: 16 ناقلة تحمل علمنا محتجزة في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 22:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: النظام المصرفي الموازي لإيران شريان مالي حيوي لقواتها المسلحة ويتيح أنشطة تؤجّج العنف
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 22:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

إيران على

العقوبات

أوكرانيا

بات على

واشنطن

موسكو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:39 | 2026-05-13
Lebanon24
14:12 | 2026-05-13
Lebanon24
14:00 | 2026-05-13
Lebanon24
13:53 | 2026-05-13
Lebanon24
13:46 | 2026-05-13
Lebanon24
13:43 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24