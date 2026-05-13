تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
وزير الخارجية الكوبي: أي هجوم أميركي سيؤدي إلى "كارثة إنسانية وبحر من الدماء"
Lebanon 24
13-05-2026
|
12:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر
وزير الخارجية
الكوبي
، برونو
رودريغيز
باريلا، من أن أي هجوم عسكري أميركي على بلاده قد يفضي إلى "كارثة إنسانية واسعة وبحر من الدماء"، مؤكداً أنه لا توجد أي مبررات يمكن أن تُستخدم لتبرير مثل هذا التصعيد.
Advertisement
وأوضح باريلا، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، أن تداعيات المواجهة العسكرية ستكون كارثية على المدنيين من كلا الجانبين، قائلا: "إن عدوانا عسكريا من قبل
الولايات المتحدة
ضد كوبا سيفضي إلى مأساة إنسانية حقيقية وإلى بحر من الدماء؛ حيث سيلقى مواطنون كوبيون وأمريكيون حتفهم على حد سواء".
وأشار إلى أن "مثل هذا السيناريو لا يُقدم عليه سوى الساسة الذين لا يرسلون أبناءهم أو عائلاتهم إلى جبهات القتال".
وشدد وزير الخارجية الكوبي على غياب المبررات التي قد تدفع قوة عظمى بحجم الولايات المتحدة لشن ضربة عسكرية ضد
جزيرة
صغيرة لا تشكل أي تهديد أمني، معتبرا أن الدوافع الحقيقية وراء هذه التهديدات تكمن في رغبة فئة محدودة في تغيير النظام السياسي أو الحكومة في هافانا بالقوة.
وتأتي هذه التصريحات ردا على تلميحات متكررة صدرت عن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن إمكانية التدخل العسكري في كوبا، وهو ما قوبل بموقف رسمي حازم من هافانا التي أكدت مرارا جاهزيتها التامة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بكافة الوسائل المتاحة.
مواضيع ذات صلة
تركيا تدين العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان وتحذر من كارثة إنسانية جديدة
Lebanon 24
تركيا تدين العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان وتحذر من كارثة إنسانية جديدة
13/05/2026 22:04:06
13/05/2026 22:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية النرويجي: علينا تكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى حل بشأن السودان فالحرب هناك فظيعة وشكلت كارثة إنسانية
Lebanon 24
وزير الخارجية النرويجي: علينا تكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى حل بشأن السودان فالحرب هناك فظيعة وشكلت كارثة إنسانية
13/05/2026 22:04:06
13/05/2026 22:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات أممية من "كارثة إنسانية"في لبنان بسبب الحرب.. اليونيسف: أكثر من 370 ألف طفل أجبروا على مغادرة منازلهم
Lebanon 24
تحذيرات أممية من "كارثة إنسانية"في لبنان بسبب الحرب.. اليونيسف: أكثر من 370 ألف طفل أجبروا على مغادرة منازلهم
13/05/2026 22:04:06
13/05/2026 22:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص لـ"ABC News": إسرائيل تجاوزت قواعد الحرب والوضع الإنساني "كارثي"
Lebanon 24
مرقص لـ"ABC News": إسرائيل تجاوزت قواعد الحرب والوضع الإنساني "كارثي"
13/05/2026 22:04:06
13/05/2026 22:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
دونالد ترامب
رودريغيز
دونالد
الكوبي
أمريكي
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تفشّي فيروس "هانتا".. راكب من السفينة الموبوءة يصف تجربة الحجر الصحي!
Lebanon 24
بعد تفشّي فيروس "هانتا".. راكب من السفينة الموبوءة يصف تجربة الحجر الصحي!
14:39 | 2026-05-13
13/05/2026 02:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو ينشر فيديو مع ترامب: "معاً سننتصر"!
Lebanon 24
نتنياهو ينشر فيديو مع ترامب: "معاً سننتصر"!
14:12 | 2026-05-13
13/05/2026 02:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن ترامب.. تفاصيل لافتة عن علاقته بنتنياهو وأوباما
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن ترامب.. تفاصيل لافتة عن علاقته بنتنياهو وأوباما
14:00 | 2026-05-13
13/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عقود من التوقف.. إيطاليا تمهّد لعودة الطاقة النووية
Lebanon 24
بعد عقود من التوقف.. إيطاليا تمهّد لعودة الطاقة النووية
13:53 | 2026-05-13
13/05/2026 01:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تتهم الكويت باحتجاز 4 من رعاياها في الخليج وتطالب بالإفراج عنهم
Lebanon 24
إيران تتهم الكويت باحتجاز 4 من رعاياها في الخليج وتطالب بالإفراج عنهم
13:46 | 2026-05-13
13/05/2026 01:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ
Lebanon 24
الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ
05:46 | 2026-05-13
13/05/2026 05:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قيمتها 300 دولار... هكذا تُهدّد طائرات "حزب الله" الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
قيمتها 300 دولار... هكذا تُهدّد طائرات "حزب الله" الجيش الإسرائيليّ
04:30 | 2026-05-13
13/05/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام من وفاة والده.. ابن الراحل هاني شاكر يكسر صمته (صورة)
Lebanon 24
بعد أيام من وفاة والده.. ابن الراحل هاني شاكر يكسر صمته (صورة)
02:53 | 2026-05-13
13/05/2026 02:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
زوارق شبحية وأجهزة تنصت.. تفاصيل "غزوة" إيرانية كادت تشعل الخليج
Lebanon 24
زوارق شبحية وأجهزة تنصت.. تفاصيل "غزوة" إيرانية كادت تشعل الخليج
16:00 | 2026-05-12
12/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد أول أيام عيد الأضحى.. مكتب فضل الله يحدّده
Lebanon 24
إليكم موعد أول أيام عيد الأضحى.. مكتب فضل الله يحدّده
11:46 | 2026-05-13
13/05/2026 11:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:39 | 2026-05-13
بعد تفشّي فيروس "هانتا".. راكب من السفينة الموبوءة يصف تجربة الحجر الصحي!
14:12 | 2026-05-13
نتنياهو ينشر فيديو مع ترامب: "معاً سننتصر"!
14:00 | 2026-05-13
تقرير إسرائيلي عن ترامب.. تفاصيل لافتة عن علاقته بنتنياهو وأوباما
13:53 | 2026-05-13
بعد عقود من التوقف.. إيطاليا تمهّد لعودة الطاقة النووية
13:46 | 2026-05-13
إيران تتهم الكويت باحتجاز 4 من رعاياها في الخليج وتطالب بالإفراج عنهم
13:43 | 2026-05-13
بين أميركا والصين.. من يملك الكلمة العليا؟
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
13/05/2026 22:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
13/05/2026 22:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
13/05/2026 22:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24