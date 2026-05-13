عربي-دولي

داخل منزلها.. فضيحة تلاحق زوجة نتنياهو وهذه تفاصيلها

Lebanon 24
13-05-2026 | 13:14
داخل منزلها.. فضيحة تلاحق زوجة نتنياهو وهذه تفاصيلها
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن شركة قوى عاملة دفعت عشرات آلاف الشواقل لموظفة سابقة في مسكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد دعوى قالت فيها إن زوجته سارة نتنياهو أساءت معاملتها ورمت عليها الطماطم والزيتون.
وبحسب قناة "كان"، جاءت الدفعة ضمن تسوية سرية أُبرمت لإنهاء الدعوى التي رفعتها الموظفة بتهمة التنكيل الوظيفي.

وقالت الموظفة في دعواها إن سارة نتنياهو صرخت في وجهها ورمت عليها الطعام أمام رئيس الوزراء، بعدما اعترضت على كمية البصل والطماطم والزيتون في وجبة الإفطار.

وجاء في الدعوى أن قطع الطماطم والزيتون أصابت ملابس الموظفة ولوثتها، بينما اتهمتها سارة نتنياهو بأنها لا تحب رئيس الوزراء ولا تحبها وتحاول المساس بهما.

كما تحدثت الموظفة عن واقعة أخرى، قالت فيها إن سارة نتنياهو اشتكت من وجود شعرة في الطعام، قبل أن تُبلغ بأنها "تحت العقاب" وأنه يُمنع عليها الاقتراب من رئيس الوزراء، على أن تكتفي بإعداد الطعام وتركه عند مدخل مكتبه.

وقدمت الدعوى قبل أشهر إلى محكمة العمل في القدس، وقالت فيها الموظفة، التي عملت نحو عامين، إنها تعرضت لمعاملة مهينة في أكثر من مناسبة. وانتهى الأمر بتسوية، قبل أن تُفصل الموظفة لاحقاً بذريعة عدم الرضا عن أدائها.

في المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء هذه الاتهامات، واعتبر التقرير "كاذباً تماماً"، مؤكداً أن الموظفة كانت تعمل لدى شركة مقاولات وليس لدى مكتب رئيس الوزراء، وأن المكتب لم يدفع لها أي تعويض.
كما نفت سارة نتنياهو الاتهامات، ووصفتها بأنها "أكاذيب مطلقة وقصص وهمية"، مؤكدة أنه لم تكن لها أي صلة أو تواصل مع الموظفة.

وتأتي القضية ضمن سلسلة اتهامات سابقة طالت سارة نتنياهو، بينها دعاوى تتعلق بسوء معاملة موظفين في مسكن رئيس الوزراء. (روسيا اليوم)
