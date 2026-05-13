تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

العثور على جثمان جندية أميركية مفقودة خلال مناورات "الأسد الأفريقي"

Lebanon 24
13-05-2026 | 23:08
A-
A+
العثور على جثمان جندية أميركية مفقودة خلال مناورات الأسد الأفريقي
العثور على جثمان جندية أميركية مفقودة خلال مناورات الأسد الأفريقي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن المغرب، الخميس، العثور على جثمان الجندية الأميركية مارياه سيمون كولينغتون، التي فُقدت خلال مشاركتها في مناورات "الأسد الأفريقي 2026".
Advertisement

وجاء الإعلان بعد أيام من عمليات بحث وإنقاذ واسعة قادتها القوات المسلحة الملكية، بالتنسيق مع القوات الأميركية.

وقالت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية إن عمليات البحث، التي بدأت منذ 2 أيار، أسفرت في 12 أيار عن العثور على جثمان الجندية وانتشاله من منحدر صخري في منطقة كاب درعة قرب طانطان.

وكانت السلطات قد أعلنت قبل أيام العثور على جثمان الجندي الأميركي الأول، الملازم أول كيندريك لامونت كي جونيور، الذي فُقد خلال التدريبات نفسها.

وأكدت القوات الأميركية أن فرق الإنقاذ التابعة لها، إلى جانب متسلقي الجبال العسكريين المغاربة وعناصر الوقاية المدنية، تمكنت من انتشال الجندية من كهف ساحلي يبعد نحو 500 متر عن الموقع الذي دخل منه الجنديان إلى البحر في 2 أيار.

وبذلك اختُتمت رسمياً عمليات البحث والإنقاذ التي استمرت منذ فقدان الجنديين قرب منطقة تدريب كاب درعة.

وأوضحت القوات الأميركية أن التركيز انتقل الآن إلى إجراءات إعادة الجثمانين إلى الولايات المتحدة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.

وشارك في المهمة أكثر من ألف عنصر عسكري ومدني أميركي ومغربي، باستخدام وسائل جوية وبرية وبحرية، بينها طائرات مسيّرة ومروحيات وسفن وفرق غوص وتسلق.

والجندية كولينغتون، البالغة 19 عاماً، تنحدر من مدينة تافاريس في ولاية فلوريدا، وكانت تخدم ضمن طاقم الدفاع الجوي والصاروخي في الجيش الأميركي.

وأقامت القوات المغربية والأميركية مراسم عسكرية في مطار كلميم العسكري تكريماً للجنديين، قبل نقل جثمانيهما على متن طائرة أميركية إلى الولايات المتحدة.

وتُعد مناورات "الأسد الأفريقي" من أكبر التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الأفريقية، وتُنظم سنوياً بشراكة بين المغرب والولايات المتحدة. 
مواضيع ذات صلة
القيادة الأميركية في إفريقيا: فقدان جنديين أميركيين من المشاركين في مناورات الأسد الإفريقي في المغرب
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش المغربي يعلن العثور على جثة جندي أميركي ثان كان مفقوداً في منطقة كاب درعة
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثمان شهيد تحت ركام المبنى في الفوار - صيدا
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"زهراء" مفقودة منذ يوم "الأربعاء الأسود".. ونداء من عائلتها
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأفريقية

المغربي

المغرب

العليا

التركي

الترك

مانيه

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:43 | 2026-05-14
Lebanon24
02:42 | 2026-05-14
Lebanon24
02:14 | 2026-05-14
Lebanon24
02:09 | 2026-05-14
Lebanon24
01:55 | 2026-05-14
Lebanon24
01:53 | 2026-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24