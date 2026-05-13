تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

يتشارك زنزانة مع 18 نزيلا.. ابن مادورو يكشف وضع والده المسجون في أميركا

Lebanon 24
13-05-2026 | 23:23
A-
A+
يتشارك زنزانة مع 18 نزيلا.. ابن مادورو يكشف وضع والده المسجون في أميركا
يتشارك زنزانة مع 18 نزيلا.. ابن مادورو يكشف وضع والده المسجون في أميركا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال ابن الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، المسجون حاليا في الولايات المتحدة، إن والده يتشارك زنزانة مع 18 نزيلا آخرين.
Advertisement

وكانت قوات أميركية ألقت القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس، مطلع شهر كانون الثاني الماضي في كراكاس، ونقلتهما جوا إلى نيويورك، في عملية عسكرية خاطفة.

ويواجه مادورو اتهامات تشمل "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، استنادا إلى ادعاءات بأنه استغل منصبه لتسهيل تهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وهي اتهامات نفاها جملة وتفصيلا.

لكن في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية نشرت الأربعاء، رفض نجله نيكولاس مادورو غيرا (35 عاما)، المعروف باسم نيكولاسيتو، هذه الاتهامات، واصفا القضية بأنها ذات دوافع سياسية، ونافيا وجود أي صلة لعائلته بالمخدرات أو الإرهاب.

وذكر الابن الوحيد لمادورو أن العملية العسكرية الأميركية "فاجأت عائلته والحكومة الفنزويلية"، رغم تصاعد التوترات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل الهجوم الذي وقع في الثالث من يناير.

واعتبر أن فنزويلا بالغت في تقدير قوتها، ولم تبذل ما يكفي لحماية والده.

كما رفض نجل مادورو مزاعم ترامب بأن الولايات المتحدة سيطرت فعليا على شؤون الحكم في فنزويلا بعد اعتقال والده.

وأوضح أن الإجراءات الحالية، بما فيها قانون العفو العام وفتح قطاع النفط، مبادرات فنزويلية، مضيفا أن البلاد لا تزال اشتراكية لكنها مضطرة الآن لتقديم تنازلات.
 
مواضيع ذات صلة
باسيل: مع العفو عن بعض المسجونين ورفض الإفلات من العقاب
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نقله إلى المستشفى منذ عدّة أيّام.. نجل فنان عربيّ شهير يكشف آخر المستجدات عن وضع والده الصحيّ
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة عائلية مروّعة.. ابن يقتل والديه وشقيقه
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام بريطاني: بريطانيا لن تشارك في حصار أميركا لمضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الرئيس الأميركي

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

الألمانية

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:43 | 2026-05-14
Lebanon24
02:42 | 2026-05-14
Lebanon24
02:14 | 2026-05-14
Lebanon24
02:09 | 2026-05-14
Lebanon24
01:55 | 2026-05-14
Lebanon24
01:53 | 2026-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24