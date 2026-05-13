يتشارك زنزانة مع 18 نزيلا.. ابن مادورو يكشف وضع والده المسجون في أميركا

قال ابن الرئيس الفنزويلي السابق ، المسجون حاليا في ، إن والده يتشارك زنزانة مع 18 نزيلا آخرين.وكانت قوات أميركية ألقت القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس، مطلع شهر كانون الثاني الماضي في كراكاس، ونقلتهما جوا إلى ، في عملية عسكرية خاطفة.ويواجه مادورو اتهامات تشمل "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، استنادا إلى ادعاءات بأنه استغل منصبه لتسهيل تهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وهي اتهامات نفاها جملة وتفصيلا.لكن في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" نشرت الأربعاء، رفض نجله نيكولاس مادورو غيرا (35 عاما)، المعروف باسم نيكولاسيتو، هذه الاتهامات، واصفا القضية بأنها ذات دوافع سياسية، ونافيا وجود أي صلة لعائلته بالمخدرات أو الإرهاب.وذكر الابن الوحيد لمادورو أن العملية العسكرية الأميركية "فاجأت عائلته والحكومة الفنزويلية"، رغم تصاعد التوترات مع قبيل الهجوم الذي وقع في الثالث من يناير.واعتبر أن بالغت في تقدير قوتها، ولم تبذل ما يكفي لحماية والده.كما رفض نجل مادورو مزاعم بأن الولايات المتحدة سيطرت فعليا على شؤون الحكم في فنزويلا بعد اعتقال والده.وأوضح أن الإجراءات الحالية، بما فيها قانون العفو العام وفتح قطاع ، مبادرات فنزويلية، مضيفا أن البلاد لا تزال اشتراكية لكنها مضطرة الآن لتقديم تنازلات.