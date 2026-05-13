عربي-دولي

مسؤولون يرافقون ترامب إلى الصين اضطروا للخلي عن هواتفهم.. إليكم السبب

Lebanon 24
13-05-2026 | 23:30
مسؤولون يرافقون ترامب إلى الصين اضطروا للخلي عن هواتفهم.. إليكم السبب
وسط مخاوف متزايدة من عمليات اختراق وتجسس إلكتروني خلال القمة المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، كشفت تقارير أميركية أن مسؤولين يرافقون الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارته إلى الصين اضطروا إلى التخلي عن الهواتف والأجهزة الذكية والعودة إلى استخدام الأوراق والوثائق المطبوعة. 
وتلقى أعضاء في الوفد الأميركي تعليمات أمنية صارمة تقضي بعدم اصطحاب هواتفهم الشخصية أو أجهزة الكمبيوتر المعتادة إلى بكين، خشية تعرضها للاختراق أو زرع برمجيات تجسس. كما طُلب من بعض المسؤولين استخدام أجهزة مؤقتة ومحدودة البيانات، بينما فضّل آخرون الاعتماد على الملاحظات الورقية والوثائق المطبوعة خلال الاجتماعات والتنقلات، وفق ما أوردت وسائل إعلام أميركية. 

وتعكس هذه الإجراءات حجم التوتر المتصاعد بين واشنطن وبكين في ملف الأمن السيبراني والتكنولوجيا، والذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز محاور الصراع بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

وتتهم الولايات المتحدة الصين منذ سنوات بتنفيذ عمليات تجسس إلكتروني تستهدف مؤسسات حكومية وشركات تكنولوجيا وبنية تحتية حساسة، بينما تنفي بكين هذه الاتهامات وتقول إنها بدورها تتعرض لهجمات إلكترونية أميركية.

وخلال السنوات الماضية، فرضت واشنطن قيوداً واسعة على شركات تكنولوجيا صينية، بينها "هواوي" و"تيك توك"، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وحماية البيانات.


