مسؤولون يرافقون ترامب إلى الصين اضطروا للخلي عن هواتفهم.. إليكم السبب

وسط مخاوف متزايدة من عمليات اختراق وتجسس إلكتروني خلال القمة المرتقبة مع الرئيس الصيني ، كشفت تقارير أميركية أن مسؤولين يرافقون الرئيس الأميركي في زيارته إلى اضطروا إلى التخلي عن الهواتف والأجهزة الذكية والعودة إلى استخدام الأوراق والوثائق المطبوعة.وتلقى أعضاء في الوفد الأميركي تعليمات أمنية صارمة تقضي بعدم اصطحاب هواتفهم الشخصية أو أجهزة الكمبيوتر المعتادة إلى ، خشية تعرضها للاختراق أو زرع برمجيات تجسس. كما طُلب من بعض المسؤولين استخدام أجهزة مؤقتة ومحدودة البيانات، بينما فضّل آخرون الاعتماد على الملاحظات الورقية والوثائق المطبوعة خلال الاجتماعات والتنقلات، وفق ما أوردت وسائل إعلام أميركية.وتعكس هذه الإجراءات حجم التوتر المتصاعد بين وبكين في ملف الأمن السيبراني والتكنولوجيا، والذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز محاور الصراع بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.وتتهم الصين منذ سنوات بتنفيذ عمليات تجسس إلكتروني تستهدف مؤسسات حكومية وشركات تكنولوجيا وبنية تحتية حساسة، بينما تنفي بكين هذه الاتهامات وتقول إنها بدورها تتعرض لهجمات إلكترونية أميركية.وخلال السنوات الماضية، فرضت واشنطن قيوداً واسعة على شركات تكنولوجيا صينية، بينها " " و"تيك توك"، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وحماية البيانات.