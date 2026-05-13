دوي انفجارات مدوية وإطلاق قذائف مضادة للطائرات.. هجوم جوي كبير يستهدف كييف

تعرّضت لهجوم واسع النطاق فجر الخميس، حيث سمع دوي انفجارات مدوية وإطلاق قذائف مضادة للطائرات.وقال رئيس بلدية كييف ، إن "العدو يهاجم كييف بطائرات مسيّرة وصواريخ بالستية".وفي رسالة عبر " "، حث كليتشكو سكان العاصمة على الاحتماء.وقال رئيس للعاصمة ‌تكاتشينكو، إن ‌حطام الطائرات ‌المسيّرة أصاب مباني في مناطق مختلفة من المدينة، بما ‌في ذلك عمارات سكنية.ونشرت ⁠قنوات غير رسمية على "تلغرام" مقاطع فيديو ⁠تظهر أجزاء ‌تشتعل فيها النيران ⁠من مبان سكنية.ولم ⁠ترد تقارير بعد عن وقوع قتلى أو إصابات في كييف.كما ذكرت ⁠القوات الجوية أن صواريخ روسية استهدفت مناطق أخرى في البلاد، منها خاركيف وسومي وتشيرنيهيف شمالا، ومنطقة بولتافا ‌الوسطى.وبعد هدنة 3 أيام أقرت بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، استؤنفت الهجمات الروسية اليومية على مدن أوكرانية ليل الإثنين.